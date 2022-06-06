Минстрой заявил о безопасности данных сайта после сообщения о взломе

На сайте министерства появилось сообщение, подписанное хакерами, в котором они потребовали 0,5 биткоина за то, что не будут обнародовать персональные данные пользователей. В министерстве сообщили, что угрозы для данных нет

Персональные данные пользователей сайта Минстроя находятся в безопасности, им ничего не угрожает, заявили в ведомстве после появления сообщения о взломе ресурса. Заявление министерства приводит «РИА Новости».

«Персональные данные нашего сайта находятся под защитой и регулярным мониторингом, угрозы им нет, они находятся в безопасности», — сказал представитель Минстроя.

Вечером в воскресенье на сайте Минстроя появилось сообщение о том, что он взломан. В заявлении, подписанном хакерами, говорилось, что вся база данных была экспортирована и в скором времени может появиться на форуме взломщиков. Они потребовали перевести им 0,5 биткоина (почти 1 млн руб.), пообещав в противном случае выложить украденные данные в открытый доступ. На выполнения их требования они дали время до полуночи 7 июня.

После этого сообщение пропало с сайта министерства, сейчас ресурс недоступен.

За последние месяцы хакерским атакам подвергся ряд сайтов государственных учреждений, в том числе ФАС, Минкультуры, Минцифры, арбитражных судов. В середине мая взлому подверглись Rutube, некоторые программы передач платного телевидения и телепрограмма «Яндекса».