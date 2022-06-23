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Технологии и медиа ,  
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Минобранауки зафиксировало хакерские атаки на сайты вузов

В ведомстве рассказали, что на сайты вузов в канун начала приемной кампании стал поступать входящий трафик из стран Европы и Северной Америки. Атаки продолжаются до сих пор, специалисты блокируют их
Фото: PW Photograph / Shutterstock
Фото: PW Photograph / Shutterstock

Перед началом приемной кампании в российские университеты, 20 июня, сайты вузов стали подвергаться хакерским атакам из-за рубежа, заявили в Министерстве образования и науки России.

«20 июня служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС) зафиксировала увеличение входящего трафика на сети вузов. Установлено, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Специалисты НИКС и ИТ-служб вузов заблокировали входящий трафик, что дало возможность снизить нагрузку на ресурсы организаций и обеспечить их стабильную работу, однако атаки на вузы продолжаются и специалисты продолжают блокировать их, отметили в ведомстве.

21 июня в России началась приемная кампания в высшие учебные заведения. Уже несколько лет абитуриенты могут подавать документы на поступление онлайн — через сайт университета или через портал Госуслуг. Сохранены и традиционные способы подачи документов — лично в образовательной организации или по почте.

Сайты ВГТРК возобновили работу после хакерской атаки
Технологии и медиа

В конце февраля хакерская группировка Anonymous взломала, в частности, сайты РБК, ТАСС, «Известий», «Коммерсанта». В начале марта атаке подверглись сайты Федеральной антимонопольной службы, Минкультуры, Минцифры, Роскомнадзора.

В июне был взломан сайт Минстроя России. При попытке зайти на сайт ведомства вместо его главной страницы открывалось сообщение о взломе, содержавшее требование заплатить взломщикам 0,5 биткоина (почти 1 млн руб.) — в противном случае они угрожали выложить в открытый доступ все персональные данные пользователей сайта. При этом в Минстрое заверили, что персональные данные пользователей находятся в безопасности и им ничего не угрожает.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Минобрнауки хакеры хакерские атаки сайты вузы

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