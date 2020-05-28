Рогозин предложил использовать Луну как полигон для отработки технологий

Россию рассматривает Луну как полигон для отработки технологий, однако ее возможное применение в научных целях пока сложно представить. Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в программе «Соловье Live».

«Луна как Луна сама по себе… пока сложно представить ее возможное применение в каких-то научных целях <...> Луна нас интересует, прежде всего, как полигон для отработки технологий посадки и взлета с этой поверхности в безатмосферном режиме», — сказал Рогозин. Он добавил, что российских специалистов интересует не столько Луна, сколько астероиды.

По словам главы «Роскосмоса» российская лунная программа начнется в 2021 году.

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