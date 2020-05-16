В NASA выразили надежду на участие России в соглашении по Луне

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) надеются, что Россия присоединится к «Соглашению Артемиды» — правовой базе для проекта по добыче ресурсов на Луне. Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн, передает The Washington Post.

«Мы призываем Россию быть частью соглашения Артемиды. И мы думаем, что было бы хорошо, если бы весь мир согласился на правильный подход к мирному исследованию космоса», — сказал он.

Соглашение должно регулировать поведение стран и компаний в космосе и на Луне, в том числе создания «зон безопасности» вокруг участков, где планируют проводить разведку и горные работы. В NASA отметили, что страна обязательно должна его подписать, чтобы участвовать в лунной программе управления.

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