Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
В NASA выразили надежду на участие России в соглашении по Луне Технологии и медиа, 04:52 В Черногории освободили епископа Сербской православной церкви Общество, 04:08 Гендиректор Krutoy Media Голубева покинет пост после более 20 лет работы Технологии и медиа, 03:17 Россия в 4 раза снизила вложения в облигации США Экономика, 02:33 Кадыров подписал указ о поэтапном смягчении ограничений в Чечне Общество, 02:30 Рогозин ответил фразой «сдаемся» на создание в США «супер-пупер ракеты» Технологии и медиа, 02:06 Помпео заявил о планах США продолжать вводить ограничения против Huawei Политика, 01:49 Трамп сообщил о разработке США «супер-пупер ракеты» Политика, 01:45 Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Общество, 00:41 Архитектурная биеннале, сериал «Нормальные люди» и балет Нью-Йорка РБК Стиль и ЦУМ, 00:20 Путин поручил организовать мониторинг выплат работающим с COVID медикам Общество, 00:18 Топ-менеджеры назвали основные проблемы работы банков на удаленке Финансы, 00:09 Путин поручил увеличить число тестов на COVID-19 Общество, 00:01 В МГУ заявили об отсутствии последствий из-за введенных Украиной санкций Политика, 15 мая, 23:47
Новости без коронавируса ,  
0 

В NASA выразили надежду на участие России в соглашении по Луне

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) надеются, что Россия присоединится к «Соглашению Артемиды» — правовой базе для проекта по добыче ресурсов на Луне. Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн, передает The Washington Post.

«Мы призываем Россию быть частью соглашения Артемиды. И мы думаем, что было бы хорошо, если бы весь мир согласился на правильный подход к мирному исследованию космоса», — сказал он.

Reuters узнал о новом проекте США по добыче ресурсов на Луне без России
Технологии и медиа
Фото: NASA / AP

Соглашение должно регулировать поведение стран и компаний в космосе и на Луне, в том числе создания «зон безопасности» вокруг участков, где планируют проводить разведку и горные работы. В NASA отметили, что страна обязательно должна его подписать, чтобы участвовать в лунной программе управления.

Материал дополняется.

Теги: NASA, Луна, Россия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter