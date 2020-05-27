В США из-за погоды отложили первый частный пилотируемый запуск в космос

Старт Crew Dragon компании SpaceX с мыса Канаверал сорвался из-за низкой облачности и тумана. Новую попытку предпримут через несколько дней

Фото: NASA / Global Look

Запуск первого в истории частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за погодных условий. Трансляцию подготовки запуска вело NASA.

К моменту решения об отмене запуска, астронавты Боб Бенкен и Даг Херли уже погрузились на корабль и была завершена его заправка. На трансляции с мыса Канаверал, откуда должен был стартовать корабль, видно, что в районе запуска установился туман и низкая облачность.

Новая попытка запуска состоится в воскресенье, 31 мая (22:00 30 мая по московскому времени). В этот же день корабль должен состыковаться с МКС.

Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX должен стать первым в США с 2011 года пилотируемым полетом в космос. После закрытия программы Space Shuttle американские астронавты использовали для полетов к МКС российские корабли «Союз».

Многоразовый корабль Crew Dragon (Dragon 2) и его ракета-носитель Falcon 9 разработаны основанной Илоном Маском частной космической компанией SpaceX по заказу NASA. Корабль уже совершил один тестовый полет без астронавтов. Его предшественник, корабль Dragon первого поколения, уже более 20 раз выполнял полеты в космос, доставляя грузы на космическую станцию. Из них только один окончился неудачей.