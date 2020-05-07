Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Власти США используют для стратегии освоения Луны те же принципы, что они применяли для того, чтобы обосновать вторжение в Ирак, считает глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом он написал в Twitter.

«Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание «коалиции согласных» (как вариант — «коалиции желающих»), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, — вперед к поставленной цели», — сказал Рогозин. Он отметил, что из таких планов выйдет «очередной Ирак или Афганистан».

Так руководитель «Роскосмоса» прокомментировал ранее появившиеся в СМИ предполагаемые планы США по освоению спутника Земли без участия России. Об американском плане под названием «Соглашения Артемиды» сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters. Документ, на который ссылаются источники агентства, предполагает создание вокруг объектов государств или компаний на Луне «зон безопасности».