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Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Власти США используют для стратегии освоения Луны те же принципы, что они применяли для того, чтобы обосновать вторжение в Ирак, считает глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом он написал в Twitter.

«Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание «коалиции согласных» (как вариант — «коалиции желающих»), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, — вперед к поставленной цели», — сказал Рогозин. Он отметил, что из таких планов выйдет «очередной Ирак или Афганистан».

Так руководитель «Роскосмоса» прокомментировал ранее появившиеся в СМИ предполагаемые планы США по освоению спутника Земли без участия России. Об американском плане под названием «Соглашения Артемиды» сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters. Документ, на который ссылаются источники агентства, предполагает создание вокруг объектов государств или компаний на Луне «зон безопасности».

Reuters узнал о новом проекте США по добыче ресурсов на Луне без России
Технологии и медиа
Фото: NASA / AP

Такие зоны помогут защитить космические базы от вмешательства стран-конкурентов и частных организаций, работающих поблизости. В Белом доме «зоны безопасности» собираются отделить от понятия суверенных земель.

«Роскосмос» обвинил Трампа в попытке захвата других планет
Общество
Фото: Brook Mitchell / Getty Images

Кроме того, план включает законодательное оформление права собственности на ресурсы, добытые на Луне, в рамках международных норм.

Проект соглашения, по данным Reuters, официально еще не передан союзникам США. Вашингтон рассчитывает в ближайшие несколько недель ознакомить с ним ряд государств, среди которых — страны Евросоюза, Канада, Япония, а также Объединенные Арабские Эмираты. Россия на первоначальном этапе не рассматривается в качестве партнера США из-за «угрожающих» маневров ее спутников.

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Политика
Фото: Alex Brandon Source / AP

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В нем говорится, что США не признают космос общественным достоянием, а американцы «должны иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».

Теги: Луна, США, Дмитрий Рогозин
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