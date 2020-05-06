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Reuters узнал о новом проекте США по добыче ресурсов на Луне без России

Администрация президента США разрабатывает проект нового международного соглашения по добыче ресурсов на Луне, в который планируется включить несколько стран-партнеров, за исключением России. Об этом сообщает Reuters ссылкой на источники, знакомые с процессом подготовки документа.

По данным агентства, договору планируется присвоить название Artemis Accords («Соглашения Артемиды»). Проектом предусмотрено создание «зон безопасности» вокруг будущих баз на Луне с целью предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости.

В договоре также упомянуты правила в рамках международного законодательства, на основе которых компании, ведущие добычу на Луне, смогут устанавливать над этими ресурсами права собственности.

По данным Reuters, союзники США пока не ознакомились с данным проектом. Вашингтон рассчитывает в ближайшие несколько недель ознакомить с планом ряд государств, среди которых — страны Евросоюза, Канада, Япония, а также Объединенные Арабские Эмираты.

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Источники агентства отмечают, что на первоначальном этапе Россия не рассматривается в качестве партнеров США, в том числе из-за позиции Пентагона. В частности, американское военное ведомство обеспокоено «угрожающими» маневрами российских спутников. В этой связи выступает против участия России в данном проекте.

Собеседники Reuters пояснили, что речь не идет об установлении США и их союзниками суверенитета над какими-либо территориями на Луне. 

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе указывалось, что космос как юридически, так и физически служит «уникальным пространством для деятельности человека и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», поэтому политика страны должна быть направлена на то, чтобы «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе».

В марте 2019 года Трамп потребовал «любой ценой» отправить американцев на Луну, дав на это NASA пять лет. Впоследствии ведомство анонсировало космическую программу «Артемида», которая предусматривает несколько этапов: высадку экипажа с первой женщиной на Луне и полеты на спутник с созданием на нем инфраструктуры. На этот проект президент пообещал выделить NASA дополнительно $1,6 млрд. В сентябре того же года к программе присоединилась Австралия.

Теги: Администрация президента США, проект, Луна
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