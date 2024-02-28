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NASA зафиксировало усиление утечки воздуха на российском сегменте МКС

NASA зафиксировало двукратный рост утечки воздуха на российском сегменте МКС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Воздух в переходной камере модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) стал уходить в два раза быстрее, заявил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

«Мы видели, что утечка увеличилась примерно за неделю до последнего запуска «Прогресса» и его стыковкой со станцией», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»)

По словам Монтальбано, на безопасность экипажа это не окажет серьезного влияния. NASA работает с российскими коллегами по поводу дальнейших шагов, добавил он.

В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили РБК факт утечки воздуха на борту МКС. «Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме. Экипажу и станции ничего не угрожает», — сообщили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что «устаревание конструкции станции и постоянно растущая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимает значительное количество времени экипажа».

После падения давления на МКС в августе 2020 года весь экипаж станции был изолирован в модуле «Звезда». Утечку воздуха смогли найти только через месяц. В «Роскосмосе» предполагали, что причина неполадки находится в американском сегменте МКС, однако она была в модуле «Звезда». Герметичность модуля пообещали восстановить и заверили в отсутствии угроз жизни и здоровью экипажа. Трещину замазали, утечка кислорода уменьшилась, но не прекратилась.

В 2021 году космонавты обнаружили несколько трещин в модуле «Заря». Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев предполагал, что со временем они начнут «расползаться».

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В декабре 2023 года произошла утечка теплоносителя на модуле «Наука». Из-за этого астронавты NASA были вынуждены отменить выходы в открытый космос.

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Россия США МКС Роскосмос NASA утечка
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