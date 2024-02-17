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Технологии и медиа ,  
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«Прогресс МС-26» с оборудованием и конфетами пристыковался к МКС

«Роскосмос»: «Прогресс МС-26» с научным оборудованием и конфетами прибыл на МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26», стартовавший с Байконура 15 февраля, прибыл на Международную космическую станцию (МКС), сообщает госкорпорация «Роскосмос» в телеграм-канале.

«В 9:06 мск «Прогресс МС-26» в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС», — говорится в публикации.

Грузовой корабль «Прогресс МС-24» пристыковался к МКС
Технологии и медиа
Фото:Роскосмос / Global Look Press

Корабль доставил 2,5 т грузов, в том числе 1,4 т аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 580 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота.

ТАСС уточнил, что «Прогресс МС-26» также привез шоколадные конфеты для командира отряда космонавтов Олега Кононенко и подарок для космонавта Николая Чуба от его семьи.

В начале февраля Кононенко поставил мировой рекорд по суммарному времени пребывания в космосе. Он побил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, пробыв в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. В начале июня Кононенко может стать первым человеком, чье суммарное время пребывания в околоземном пространстве достигнет тысячи суток.

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