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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» сообщил об утечке теплоносителя на модуле «Наука»

«Роскосмос»: на МКС произошла утечка теплоносителя из модуля «Наука»
Модуль &laquo;Наука&raquo;
Модуль «Наука» (Фото: Wikimedia Commons)

На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора, сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Он был доставлен на станцию в 2012 году.

По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования «Науки» работает штатно и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне. Специалисты продолжают анализировать текущую ситуацию.

«Экипажу и станции ничего не угрожает», — заверили в «Роскосмосе».

Система терморегуляции космического аппарата поддерживает баланс между получением и отдачей тепла, а также его перераспределением между конструкциями аппарата.

Модуль «Наука» запустили с Байконура 21 июля 2021 года в составе ракеты-носителя «Протон-М». Модуль начали разрабатывать еще в 1995 году, его планировали запустить в 2007-м, однако сроки запуска неоднократно переносили по техническим причинам. 29 июля «Наука» пристыковалась к МКС, заменив старый модуль «Пирс».

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