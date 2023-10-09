«Роскосмос» сообщил об утечке теплоносителя на модуле «Наука»
На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора, сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Он был доставлен на станцию в 2012 году.
По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования «Науки» работает штатно и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне. Специалисты продолжают анализировать текущую ситуацию.
«Экипажу и станции ничего не угрожает», — заверили в «Роскосмосе».
Система терморегуляции космического аппарата поддерживает баланс между получением и отдачей тепла, а также его перераспределением между конструкциями аппарата.
Модуль «Наука» запустили с Байконура 21 июля 2021 года в составе ракеты-носителя «Протон-М». Модуль начали разрабатывать еще в 1995 году, его планировали запустить в 2007-м, однако сроки запуска неоднократно переносили по техническим причинам. 29 июля «Наука» пристыковалась к МКС, заменив старый модуль «Пирс».
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