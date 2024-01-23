«Энергия» показала проект космоплана для российской орбитальной станции

РКК «Энергия» разработала космоплан для полетов к российской орбитальной станции. Он имеет композитный планер типа «несущий корпус» с отклоняемым стреловидным V-образным крылом

Макет Российской орбитальной станции (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В России разработали проект космоплана для полетов к Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев. В ходе пленарного заседания XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева («Королевские чтения») была продемонстрирована конфигурация этого аппарата.

«Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС в дальнейшем предлагается использовать космоплан. Космоплан представляет собой летательный аппарат с композитным планером типа «несущий корпус» с отклоняемым стреловидным V-образным крылом», — рассказал Соловьев (цитата по ТАСС).

По его словам, вывод данного аппарата на орбиту будет осуществлять ракета-носитель среднего класса «Ангара».

В августе 2022 года «Роскосмос» представил макет РОС, а в октябре 2023 года этот проект был утвержден президентом Владимиром Путиным. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал о планах начать строительство станции «не позднее 2024 года», так как в 2030-м заканчивается срок службы Международной космической станции. Запуск первого модуля РОС запланировали на 2027 год, а начало работы космонавтов — на 2028-й.

Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» и главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщал о планах задействовать в создании станции порядка 100 российских предприятий и 200 тыс. высококвалифицированных специалистов.

Ожидается, что для доставки грузов на станцию будут использовать беспилотные корабли «Прогресс», пилотируемые корабли планируют запускать с космодрома Восточный.