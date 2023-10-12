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NASA отложило два выхода астронавтов в космос из-за утечки «Науки» на МКС

NASA: два выхода в открытый космос отложили из-за утечки в модуле «Наука» на МКС
Фото: NASA / Getty Images
Фото: NASA / Getty Images

Выходы астронавтов в открытый космос, запланированные в октябре, отменили из-за утечки охлаждающей жидкости лабораторного модуля «Наука» на Международной космической станции (МКС), сообщило NASA на своем сайте.

Астронавты должны были выйти в космос 12 и 20 октября. Новые даты операций космическое агентство пообещало сообщить позже.

9 октября пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что на модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора. Основной контур терморегулирования работает в штатном режиме, экипажу и станции ничто не угрожает, заверили в корпорации.

Система терморегуляции космического аппарата поддерживает баланс между получением и отдачей тепла, а также его перераспределением между конструкциями аппарата.

21 июля 2021 года с Байконура запустили модуль «Наука» в составе ракеты-носителя «Протон-М». «Науку» начали разрабатывать в 1995-м, с 2007 года запуск постоянно переносили по техническим причинам. 29 июля она пристыковалась к МКС, заменив старый модуль «Пирс».

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