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Пандемия коронавируса ,  
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Выручка HeadHunter во втором квартале упала на 19% из-за коронавируса

Снижение количества объявлений о вакансиях в апреле и мае этого года негативно повлияло на выручку HeadHunter. В июле—августе ситуация выправилась, и по итогам года компания ждет роста выручки, если не будет второй волны эпидемии
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Во втором квартале этого года выручка HeadHunter снизилась на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В российском сегменте бизнеса выручка упала на 19,1%, до 1,4 млрд руб. Падение выручки HeadHunter объясняет уменьшением количества платежеспособных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса на фоне ограничительных мер, принятых для сдерживания распространения эпидемии коронавирусной инфекции в России. Общее число платящих клиентов сократилось на 22,5%, до 127,2 тыс.

Скорректированный показатель EBITDA упал на 30,7%, до 685 млн руб. Чистая прибыль HeadHunter снизилась на 13,2%, до 239 млн руб. Негативная динамика этих показателей объясняется снижением выручки.

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Фото: HeadHunter

В сообщении также отмечается, что во время применения ограничительных мер сотрудники HeadHunter работали из дома. Компания предприняла инициативы для сокращения затрат, в результате которых они снизились на 19% по сравнению со вторым кварталом 2019 года и составили 951 млн руб.

В течение второго квартала COVID-19 продолжал оказывать влияние на бизнес-процессы по всему миру, — приводятся в сообщении слова гендиректора HeadHunter Михаила Жукова. — Наша модель, основанная на подписке, и сильные позиции на рынке помогли сохранить большую часть выручки в течение периода трехмесячного национального карантина. Сейчас мы наблюдаем возращение к устойчивому росту выручки и ожидаем роста этого показателя по итогам года за счет увеличения рекрутинговой активности в июле и августе». В то же время компания оговорилась, что в будущем на ее финансовое положение, результаты и ликвидность потенциально могут повлиять новые неблагоприятные события, связанные с COVID-19, в частности, вторая волна вирусной вспышки.

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В России из-за распространения коронавируса период с 30 марта по 11 мая был объявлен нерабочим. В режим удаленной работы во время эпидемии перешли многие компании, в том числе крупные — «Яндекс», Mail.ru Group, «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Сбербанк, Банк Тинькофф и др. По оценке портала «Работа.ру», количество россиян, перешедших в режим удаленной работы в конце марта — середине апреля, увеличилось до 14% с 3% в докоронавирусный период. Так, согласно совместному исследованию «Avito Работа» и кадровой компании Kelly Services, 70% руководителей среднего и высшего звена сократили наем персонала во время эпидемии.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: HeadHunter, Финансовые результаты, коронавирус, рекрутинг
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