Выручка HeadHunter во втором квартале упала на 19% из-за коронавируса

Снижение количества объявлений о вакансиях в апреле и мае этого года негативно повлияло на выручку HeadHunter. В июле—августе ситуация выправилась, и по итогам года компания ждет роста выручки, если не будет второй волны эпидемии

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Во втором квартале этого года выручка HeadHunter снизилась на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В российском сегменте бизнеса выручка упала на 19,1%, до 1,4 млрд руб. Падение выручки HeadHunter объясняет уменьшением количества платежеспособных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса на фоне ограничительных мер, принятых для сдерживания распространения эпидемии коронавирусной инфекции в России. Общее число платящих клиентов сократилось на 22,5%, до 127,2 тыс.

Скорректированный показатель EBITDA упал на 30,7%, до 685 млн руб. Чистая прибыль HeadHunter снизилась на 13,2%, до 239 млн руб. Негативная динамика этих показателей объясняется снижением выручки.

В сообщении также отмечается, что во время применения ограничительных мер сотрудники HeadHunter работали из дома. Компания предприняла инициативы для сокращения затрат, в результате которых они снизились на 19% по сравнению со вторым кварталом 2019 года и составили 951 млн руб.