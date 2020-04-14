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Общество ,  
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Число перешедших на «удаленку» россиян выросло почти в пять раз

Эксперты портала «Работа.ру» выяснили, что доля россиян, работающих в компаниях, полностью перешедших на удаленку, выросла с 3 до 14%
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Количество россиян, которые работают в компаниях, полностью перешедших на удаленный режим работы с конца марта, выросло почти в пять раз. К таким выводам пришли специалисты портала «Работа.ру» после опроса 6700 пользователей сервиса во всех регионах России.

Если 20 марта 3% россиян заявили о полном переходе компаний на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса, то сейчас таких ответов было уже 14%. Еще 15% респондентов ответили, что в их компаниях на удаленную работу переведены только некоторые отделы. 5% опрошенных заявили, что руководство рекомендовало им перейти на работу из дома, но окончательное решение остается за сотрудниками.

О том, что никого из коллег на удаленную работу в их фирмах не переводили, заявили 31% респондентов, еще 35 ответили, что у них в компаниях работников распустили в отпуска или отправили на больничный.

При этом только 18% участников опроса заявили, что лично они работают удаленно, 82% ответили на этот вопрос отрицательно.

В предыдущем опросе, результаты которого были опубликованы 20 марта, эксперты опрашивали отдельно сотрудников и работодателей. Тогда 13% работодателей заявили, что отправляли работников на карантин, и 12% из опрошенных наемных сотрудников также сказали, что встречались с этим явлением. А полностью перешли на удаленный режим работы 3% компаний.

Режим повышенной готовности первым ввела Москва 5 марта. После этого ограничения нарастали и постепенно распространялись на всю территорию России. 25 марта президент Владимир Путин объявил, что следующая неделя будет нерабочей — такие меры были приняты для предотвращения распространения коронавируса.

26 марта премьер-министр Михаил Мишустин предписал отправить на удаленную работу максимально возможное количество сотрудников федеральных органов исполнительной власти.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, удаленная работа, опрос
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