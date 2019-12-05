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HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Сфера ИТ также заняла первое место по уровню зарплат. В среднем по России специалисты этой отрасли получают по 91,2 тыс. руб. в месяц. Согласно исследованию, в 2019 году их заработок возрос на 6,5%. На такой же процент увеличилась зарплата работников розничной торговли, однако по ее средним размерам отрасль заняла 12-е место (59 тыс. руб.). Третье место по росту заработков занял финансовый сектор (5,3%).

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По уровню зарплаты на второй строчке оказалась медицина. По данным HeadHunter, средние заработки по стране в этой отрасли составила 80 тыс. руб. Однако темпы их роста оказались медленнее, чем в других сферах (1,2%). Третье место заняли строители, которые получают по 74 тыс. руб.

Согласно исследованию, меньше всего получают сотрудники гостиниц, ресторанов, кейтеринга и общепита. В среднем они зарабатывают по 46,7 тыс. руб. Финансовый сектор также оказался в числе тем, где платят скромно. Он занял 13-е место (56 тыс. руб.).

«Известия» отмечают, что компания сравнивала доходы только по позициям «специалист» и «ведущий специалист».

В начале декабря эксперты сообщили, что Чукотский автономный округ является лидером по числу высокооплачиваемых работников, получающих в месяц более 100 тыс. руб.

Теги: зарплаты, IT, Headhunter
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Эксперты назвали регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами
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