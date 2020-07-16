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Инвесторы оценили HeadHunter в $1 млрд

В рамках вторичного размещения акций на американской бирже NASDAQ оценка HeadHunter превысила $1 млрд. Это в 1,5 раза выше, чем оценка компании в момент выхода на биржу год назад
Фото: HeadHunter
Фото: HeadHunter

В рамках вторичного размещения (SPO) американских депозитарных расписок (ADS) HeadHunter на бирже NASDAQ цена одной бумаги составила $20,25, говорится в сообщении компании.

14 июля HeadHunter уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что структура Goldman Sachs — ELQ Investors VIII Limited намерена продать 5 млн ADS компании. Таким образом, акционер HeadHunter привлечет чуть более $101 млн, а вся компания оценена в более чем $1 млрд. Сделка должна закрыться до 20 июля. Еще 750 тыс. ADS могут продать организаторы размещения — Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse и VTB Capital.

Сейчас структуре Goldman Sachs принадлежит 12,5 млн ADS HeadHunter, что соответствует 24,8-процентной доле в компании. После вторичного размещения ее доля снизится до 14,9%.

Другими крупными акционерами HeadHunter являются Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал», 37,3%) и американская инвесткомпания Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC (14,2%). Менеджмент компании владеет около 0,6%.

HeadHunter попросил у комиссии США разрешения продать бумаг на $800 млн
Технологии и медиа
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В конце июня HeadHunter уведомил SEC о том, что оба крупнейших акционера, не только структура Goldman Sachs, но и «Эльбрус Капитал», могут продать все принадлежащие им ADS и привлечь $720,9 млн (исходя из стоимости одной бумаги на тот момент — $23,07). Кроме того, сама компания может разместить дополнительные ADS на сумму до $100 млн. Сейчас HeadHunter не владеет собственными акциями. Как пояснял ее представитель, компания может провести допэмиссию, если решит привлекать дополнительное финансирование через размещение новых акций.

Как пояснил РБК директор по стратегии HeadHunter Дмитрий Сергиенков, спрос на бумаги в рамках вторичного размещения «значительно превысил предложение». «У нас была возможность выбрать тех инвесторов, кто понимает бизнес компании, что хорошо. Мы видим плюс от размещения, так как это увеличит free float (количество торгуемых на рынке бумаг. — РБК), дневная ликвидность должна увеличиться», — отметил он. По словам директора по стратегии, в размещении участвовали инвесторы из США, России и Европы, как существующие акционеры, так и абсолютно новые. Цена размещения близка к значению на момент закрытия торгов 15 июля и в 1,5 раза выше цены IPO, подчеркнул Сергиенков. На закрытии торгов в среду, 15 июля, ADS HeadHunter стоили $20,5 за штуку, капитализация составляла $1,025 млрд.

HeadHunter закрепила успех на NASDAQ
Технологии и медиа
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

HeadHunter провел IPO (первичное размещение акций) на NASDAQ в мае 2019 года. Структуры Goldman Sachs и «Эльбрус Капитал» предложили инвесторам 16,3 млн ADS по цене $13,5 за штуку (верхняя граница размещения). Таким образом, они привлекли $220,1 млн, а вся компания была оценена в $675 млн. Выход HeadHunter на биржу NASDAQ был первым IPO компании с российскими корнями в США с начала украинского кризиса шесть лет назад.

Как говорится в документах HeadHunter, другие акционеры и сама компания смогут продать акции не ранее 90 дней с даты размещения, проведенного структурой Goldman Sachs. Но на данный момент подобных планов нет, подчеркнул Сергиенков.

Накануне HeadHunter также объявил о том, что к началу четвертого квартала намерен провести вторичный листинг на Московской бирже. По словам Дмитрия Сергиенкова, HeadHunter начал подготовку к листингу в России. «Задача не разместить новые акции, а создать возможность для тех, кто хочет торговать в рублях, делать это. Это должно увеличить ликвидность», — рассчитывает директор по стратегии.

Автор: Анна Балашова
Теги: HeadHunter, SPO, NASDAQ, Goldman Sachs
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