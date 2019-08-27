«Роскосмос» объявил тендер на исследования для полета на Луну

«Роскосмос» объявил тендер на исследования для полета на Луну

Первая высадка российских космонавтов на Луне запланирована на 2030 год, говорил ранее Рогозин. «Роскосмос» направит 373 млн руб. на исследование проблем с пилотируемым полетом на спутник Земли

Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение исследований, связанных с обеспечением безопасного пребывания и работы космонавтов на Луне.

«Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну» — так говорится в описании объекта закупки. Речь идет о создании технологий, в том числе медико-биологического направления и жизнеобеспечения, которые должны обеспечить безопасное пребывание и работу на спутнике и его орбите.

Исполнитель должен будет заняться разработкой рекомендаций, требований и предложений по технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, в том числе по тем из них, которые могут быть использованы для полетов на Луну или окололунную орбиту.

Стоимость контракта составляет 373,3 млн руб. Заявки будут принимать до 18 сентября.