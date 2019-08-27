«Роскосмос» объявил тендер на исследования для полета на Луну

Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение исследований, связанных с обеспечением безопасного пребывания и работы космонавтов на Луне.
«Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну» — так говорится в описании объекта закупки. Речь идет о создании технологий, в том числе медико-биологического направления и жизнеобеспечения, которые должны обеспечить безопасное пребывание и работу на спутнике и его орбите.
Исполнитель должен будет заняться разработкой рекомендаций, требований и предложений по технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, в том числе по тем из них, которые могут быть использованы для полетов на Луну или окололунную орбиту.
Стоимость контракта составляет 373,3 млн руб. Заявки будут принимать до 18 сентября.