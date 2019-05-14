Трамп решил выделить NASA $1,6 млрд для полетов на Луну и Марс

Трамп решил выделить NASA $1,6 млрд для полетов на Луну и Марс

Президент США Дональд Трамп заявил, что выделит дополнительные $1,6 млрд в бюджет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) для освоения Луны и Марса. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«При моей администрации мы восстанавливаем величие NASA и возвращаемся на Луну, а затем — на Марс», — сказал он.

Трамп добавил, что решил обновить бюджет и включить в него дополнительные средства для того, чтобы США смогли «вернуться в космос по-крупному».

В начале марта газета The Wall Street Journal узнала, что NASA потребует от властей увеличить его бюджет в 2020 финансовом году на $500 млн. Собеседники рассказали, что управление по аэронавтике рассчитывает получить за год $21 млрд.