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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Трамп решил выделить NASA $1,6 млрд для полетов на Луну и Марс

Президент США Дональд Трамп заявил, что выделит дополнительные $1,6 млрд в бюджет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) для освоения Луны и Марса. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«При моей администрации мы восстанавливаем величие NASA и возвращаемся на Луну, а затем — на Марс», — сказал он.

Трамп добавил, что решил обновить бюджет и включить в него дополнительные средства для того, чтобы США смогли «вернуться в космос по-крупному».

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В начале марта газета The Wall Street Journal узнала, что NASA потребует от властей увеличить его бюджет в 2020 финансовом году на $500 млн. Собеседники рассказали, что управление по аэронавтике рассчитывает получить за год $21 млрд.

В 2020 году NASA планирует осуществить запуск космического корабля Orion на Луну. При этом управление может использовать для этого коммерческую ракету-носитель вместо сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), которую разрабатывает Boeing.

Помимо этого Белый дом и Трамп поставили перед NASA задачу высадить американских астронавтов на Луну до 2024 года.

Теги: Дональд Трамп, NASA, Луна, Марс
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