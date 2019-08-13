«Роскосмосу» предложили создать новый скафандр для высадки на Луну

Научно-производственное предприятие «Звезда» направило в «Роскосмос» предложение о разработке нового скафандра для работы в открытом космосе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора компании Сергея Позднякова.

На разработку скафандра потребуется порядка четырех лет, уточнил он. По словам Позднякова, скафандр «Орлан» можно будет использовать для высадки и работы на поверхности Луны.

Жесткую часть скафандра для увеличения подвижности могут сделать короче, а у его лунной модификации будут штаны, позволяющие передвигаться по Луне.

Как пишет «РИА Новости», с 2017 года российские космонавты на МКС используют скафандры «Орлан-МКС». Текущее поколение скафандров за счет полиуретановой оболочки рассчитано на 20 выходов в открытый космос.

Согласно представленному главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным плану, Россия проведет первую высадку на Луне в 2030 году. В интервью РБК в январе он рассказывал, что пуски аппаратов к Луне запланированы на 2021 год, а к 2025 году на спутнике Земли окажется аппарат «Луна-грунт».