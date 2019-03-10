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Технологии и медиа ,  
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WSJ узнала о планах NASA потратить на исследования Луны за год $500 млн
Эти средства американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства запросит у властей США в качестве надбавки к своему бюджету на 2020 год, выяснила WSJ
Фото: Marco Ugarte / AP

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) потребует от американских властей увеличить в следующем, 2020-м, финансовом году (начнется с 1 октября) его бюджет более чем на $500 млн. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает газета ​The Wall Street Journal (WSJ). Эти средства, по информации собеседников издания, NASA собирается потратить на исследования Луны и связанные с этим программы.

Таким образом, как надеются в космическом ведомстве, им частично удастся добиться ускорения сотрудничества между государством и космической отраслью в разработке и запуске новых лунных посадочных модулей.

В целом же общий бюджетный план, на который рассчитывают в NASA в 2020 финансовом году, предполагает выделение американскими властями управлению по аэронавтике $21 млрд, пишет WSJ. Подобная цифра, по ее данным, меньше на 2% текущих расходов ведомства, но на $1,1 млрд (или на 5%) больше, чем сумма, которую NASA запрашивало у конгресса в прошлом году.​

Нынешний же запрос космического ведомства направлен на переориентацию его целей посредством ускорения коммерческой деятельности людей, связанной с Луной, и исследований естественного спутника Земли, говорят источники газеты.

По их данным, подобные ежегодные пакеты расходов NASA ведомству готовят помощники президента США Дональда Трампа. Таким образом, как сделали вывод собеседники WSJ, несмотря на то, что Белый дом сокращает бюджетные ассигнования для ряда крупных исследовательских проектов нацуправления, он все же пытается более чем в два раза по сравнению с 2019 годом увеличить финансирование для NASA в области лунных исследований.​

Ожидается, что подобную стратегию в ближайшие месяцы в связи с 50-летием первой высадки на Луну человека поддержат президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, отмечают источники. Историческая миссия американского пилотируемого космического корабля «Аполлон-11», когда астронавт Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны, состоялась в июля 1969 года.

Представитель NASA информацию о запрашиваемых ведомством средствах из бюджета до их официального публикования комментировать отказался. По информации WSJ, эти цифры станут общедоступными в понедельник, 11 марта. Они будут содержаться в релизе об общегосударственном бюджете США.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: NASA, Луна
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