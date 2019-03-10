WSJ узнала о планах NASA потратить на исследования Луны за год $500 млн

WSJ узнала о планах NASA потратить на исследования Луны за год $500 млн

Эти средства американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства запросит у властей США в качестве надбавки к своему бюджету на 2020 год, выяснила WSJ

Фото: Marco Ugarte / AP

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) потребует от американских властей увеличить в следующем, 2020-м, финансовом году (начнется с 1 октября) его бюджет более чем на $500 млн. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает газета ​The Wall Street Journal (WSJ). Эти средства, по информации собеседников издания, NASA собирается потратить на исследования Луны и связанные с этим программы.

Таким образом, как надеются в космическом ведомстве, им частично удастся добиться ускорения сотрудничества между государством и космической отраслью в разработке и запуске новых лунных посадочных модулей.

В целом же общий бюджетный план, на который рассчитывают в NASA в 2020 финансовом году, предполагает выделение американскими властями управлению по аэронавтике $21 млрд, пишет WSJ. Подобная цифра, по ее данным, меньше на 2% текущих расходов ведомства, но на $1,1 млрд (или на 5%) больше, чем сумма, которую NASA запрашивало у конгресса в прошлом году.​

Нынешний же запрос космического ведомства направлен на переориентацию его целей посредством ускорения коммерческой деятельности людей, связанной с Луной, и исследований естественного спутника Земли, говорят источники газеты.

По их данным, подобные ежегодные пакеты расходов NASA ведомству готовят помощники президента США Дональда Трампа. Таким образом, как сделали вывод собеседники WSJ, несмотря на то, что Белый дом сокращает бюджетные ассигнования для ряда крупных исследовательских проектов нацуправления, он все же пытается более чем в два раза по сравнению с 2019 годом увеличить финансирование для NASA в области лунных исследований.​