Рогозин описал план по освоению Луны

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ представил план по освоению Россией Луны.Об этом передает корреспондент РБК.

По его словам, пилотируемые полеты к Луне начнутся в 2029 году, тогда же состоится комплексное исследование спутника с помощью лунохода, а в 2030 году — высадка человека. «После 2030 года [планируется] модуль лунной базы», — говорилось в презентации Рогозина.

В интервью РБК в январе 2019 года Рогозин рассказывал, что пуски космических аппаратов к Луне запланированы с 2021 года, а к 2025 году на спутнике Земли окажется аппарат «Луна-грунт». «Постановка амбициозной цели может сплотить отрасль», — подчеркивал Рогозин.

После выхода материала премьер-министр Дмитрий Медведев призвал руководство госкорпорации «прекратить болтать о том, куда мы полетим в 2030 году», и посоветовал больше заниматься делами.

