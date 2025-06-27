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Из законопроекта о кино попросили исключить «преференции для пиратов»

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Эксклюзивы РБК
Онлайн-кинотеатры попросили исключить из законопроекта о прокатных удостоверениях на контент в интернете риски двойного контроля и нормы, которые могут быть выгодны пиратам. В Госдуме заявили о работе над «оптимальным балансом»
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Медиа-коммуникационный союз (МКС), объединяющий «Ростелеком», «Триколор», «Газпром-Медиа», онлайн-кинотеатр «Иви», «Первый канал» и других крупных участников медиарынка, попросил депутатов доработать законопроект об изменении правил выдачи прокатных удостоверений. Копия соответствующего письма на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина есть у РБК. Его получение подтвердил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Дума поддержала невыдачу удостоверений фильмам, противоречащим ценностям
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Фото:Сергей Карпов / ТАСС

В чем суть законопроекта

Проект изменений в законы «Об информации» и «О государственной поддержке кинематографа», предлагающий запретить выдачу прокатных удостоверений фильмам, если в них идет речь об отрицании или дискредитации «российских духовных ценностей», был принят Госдумой в первом чтении 24 июня 2025 года. Инициатива была разработана во исполнение указа президента о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Одним из ее соавторов выступил первый зампредседателя комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Ключевой составляющей документа стало закрепление в нормативной базе обязанности площадок, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС, в основном это онлайн-кинотеатры), получать прокатные удостоверения на все единицы контента, доступные в их библиотеках.

Источники РБК объясняли, что сейчас регламентация, какие фильмы допускаются к распространению в интернете, находится в правовой лакуне: формально получать прокатное удостоверение необходимо только на кино, которое демонстрируется на большом экране, то есть в обычных кинотеатрах. Хотя Минкультуры оспаривало эту позицию и настаивало, что закон должен распространяться и на онлайн-сервисы, прокатные удостоверения оформлялись далеко не на все наименования фильмов и сериалов.

По данным ассоциации «Интернет-видео», которые привели в «Кинопоиске», сейчас у 90% единиц контента в онлайн-кинотеатрах нет прокатного удостоверения. «Прежде всего это сериалы, на которые, в отличие от фильмов, разрешения на показ в кинотеатрах по определению не нужны, — пояснили в «Кинопоиске». — Исходя из того числа прокатных удостоверений, которое Минкультуры оформляет ежегодно, оформление разрешений на такой объем контента займет у регуляторов несколько лет. И если онлайн-кинотеатрам нужно будет одномоментно изъять из каталогов почти весь контент и долго ждать разрешений на показ, то зрители в один момент лишатся доступа к легальным копиям огромного числа фильмов и сериалов, в том числе российских».

О каких рисках предупреждают в отрасли

Предлагаемое регулирование в случае его принятия будет распространяться только на 23 юридических лица — владельца АВС. В соответствующем официальном реестре сейчас числятся крупнейшие онлайн-кинотеатры («Кинопоиск», Okko, Wink и другие), а также некоторые телеканалы («Первый», НТВ, «Матч ТВ»). Видеохостинги, например «VK Видео» и Rutube, в нем отсутствуют. Доля АВС в общем объеме потребления аудиовизуальной продукции, распространяемой в Сети, составляет менее 10%, пишут авторы письма, а деятельность таких сервисов и так регламентирована и подконтрольна Роскомнадзору.

Законопроект в текущей редакции «содержит существенные риски для владельцев АВС», поскольку предъявляет «повышенные и сложно выполнимые требования», утверждают в МКС. Одним из ключевых рисков там назвали возможность перетока аудитории онлайн-кинотеатров «на иные информационные ресурсы, распространяющие аудиовизуальные произведения без какого-либо редакционного контроля — прежде всего на пиратские».

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Фото:Андрей Титов / Business Online / Global Look Press

Реализация проектируемого регулирования потребует получения прокатных удостоверений на все аудиовизуальные произведения, распространяемые стримингами, а это, как обращают внимание авторы письма, «десятки тысяч наименований». «С учетом установленного порядка оформления прокатных удостоверений владельцы АВС технически не будут иметь возможность оформить прокатные удостоверения на весь каталог аудиовизуальной продукции до момента вступления в силу указанных требований, что повлечет необходимость сокращения каталогов и неизбежное в связи с этим снижение аудитории», — резюмируют в МКС. Более того, сама организация процесса получения прокатных удостоверений потребует от владельцев стримингов значительных затрат: около 30 тыс. руб. за единицу контента.

Авторы письма МКС особо отметили, что союз «всецело поддерживает государственную политику по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Какие поправки предлагает МКС

В послании содержится пять поправок, которые отрасль предлагает рассмотреть ко второму чтению законопроекта.

  • Участники рынка призывают обеспечить равноприменимость проектируемых требований в отношении всех интернет-ресурсов, включая социальные сети, а не только АВС.
  • Предлагается распространить обязанность получать прокатные удостоверения только на фильмы и сериалы в интернете, которые были впервые обнародованы уже после вступления в силу новых норм.
  • Авторы письма просят исключить риск двойного контроля за контентом, размещаемым в онлайн-кинотеатрах, со стороны Минкультуры и Роскомнадзора. Сейчас непосредственно выдачей прокатных удостоверений для показа фильмов на большом экране занимается Минкультуры. А контроль за контентом в интернете находится в сфере деятельности Роскомнадзора. Уже возникали прецеденты, когда, например, онлайн-кинотеатры устанавливали на фильмы возрастную маркировку в соответствии с прокатным удостоверением Минкультуры, а потом получали штрафы, поскольку Роскомнадзор считал ее не соответствующей законодательству. «Владельцы информационных ресурсов не должны нести административную ответственность за нарушение требований законодательства к содержанию аудиовизуальных произведений, имеющих прокатное удостоверение, выданное Минкультуры», — говорится в письме.

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Фото:Зураб Джавахадзе / ТАСС

  • В МКС также призывают депутатов учесть специфику показа аудиовизуальных произведений в интернете. «Учитывая условия жесткой конкуренции с многочисленными пиратскими ресурсами, не обеспечивающими должный редакционный контроль в отношении распространяемого контента, необходимо создать условия для размещения в аудиовизуальных средствах продукции без задержек, ранее или одновременно с ее появлением на пиратских ресурсах, — говорится в письме. — Такие условия позволят ограничить переток аудитории на информационные ресурсы, не соблюдающие требования отечественного законодательства».
  • В завершении письма содержится просьба депутатов отсрочить вступление поправок в силу до 1 марта 2026 года, чтобы отрасль имела техническую возможность их исполнения.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в комментарии РБК отметил, что предстоит серьезная доработка законопроекта ко второму чтению. Сейчас депутаты ведут консультации. Соавтор инициативы Антон Горелкин подчеркнул заинтересованность «в продолжении интенсивного роста аудитории российских онлайн-кинотеатров» и выразил уверенность, что ко второму чтению «будет выработан оптимальный баланс».

В пресс-службе Минкультуры РБК сообщили, что поручение о подготовке проекта поправок к обсуждаемым нормам в министерство не поступало. РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

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