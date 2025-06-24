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Дума поддержала невыдачу удостоверений фильмам, противоречащим ценностям

Депутаты Госдумы поддержали законопроект, запрещающий выдавать прокатное удостоверение фильмам, противоречащим российским традиционным ценностям.

Большинство депутатов Госдумы на заседании во вторник поддержали в первом чтении законопроект, который в случае принятия, введет запрет на выдачу прокатного удостоверения фильмам, если в них речь идет об отрицании или дискредитации российских духовных ценностей. За проголосовали 398 депутатов, против 13.

Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов, среди которых председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский и его первый заместитель Антон Горелкин, председатель комитета по культуре Ольга Казакова и ее первый заместитель Дмитрий Певцов, председатель комитета по госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

Он предполагает изменения в ст. 5.1 закона «О господдержке кинематографии», в которой перечислены основания для невыдачи фильму прокатного удостоверения. Он дополняет этот список материалами, «пропагандирующими отрицание и (или) дискредитирующими традиционные российские духовно-нравственные ценности»

Также предлагается прописать, что Минкульт может вносить изменения в ранее выданное прокатное удостоверение для актуализации данных о запрете распространения среди детей. Прокат фильма после внесения таких изменений без их учета будет приравниваться к прокату фильма без удостоверения.

В Госдуме предложили ввести прокатные удостоверения для компьютерных игр
Технологии и медиа
Фото:Jens Schlueter / Getty Images

На заседании законопроект представил зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, кино — это мощный импульс и проводник ценностей и смыслов, фильмы и сериалы в значительной степени влияют на установки подростков. Поэтому, продолжил он, авторы законопроекта уверены, что этим смыслам должно уделяться самое пристальное внимание, еще до премьеры через прокатное удостоверение. Прокатное удостоверение не будет выдаваться, если фильм и сериал отрицает или дискредитирует традиционные ценности, объяснил он суть законопроекта.

Чтобы избегать перегибов при оценке фильмов на соответствие традиционным ценностям, по словам Горелкина, Минкульт и Роскомнадзор должны разработать прозрачные критерии оценки, как это было сделано по теме запрета пропаганды ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

К традиционным ценностям, согласно основам госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию.

Материал дополняется.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Евгения Стогова Евгения Стогова
Кино прокатное удостоверение Минкультуры Традиционные ценности
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