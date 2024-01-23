Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за кино и сериалы с ЛГБТ

Каналы и видеосервисы за год оштрафовали на 50 млн руб. по закону об ЛГБТ

С момента вступления в силу поправок, ограничивающих демонстрацию нетрадиционных отношений детям и их пропаганду в целом, вещатели и стриминги получили штрафы на ₽50 млн. Отрасль по-прежнему считает закон слишком сложным в работе

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

С декабря 2022 года Роскомнадзор выписал около сотни административных протоколов за демонстрацию несовершеннолетним ЛГБТ-контента и его пропаганду на телевидении и в онлайн-кинотеатрах (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России). Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Общая сумма выписанных более чем за год штрафов из-за нарушения новых норм превысила 50 млн руб.

Как работают новые правила Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних, вступил в силу в декабре 2022 года. В ноябре 2023-го Верховный суд по иску Минюста признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Согласно российскому законодательству, владельцы онлайн-кинотеатров и телеканалов обязаны самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также обеспечивать распространение кино, видеоклипов и сериалов с демонстрацией ЛГБТ с маркировкой «18+».

За время действия нового закона Роскомнадзор составил в отношении онлайн-кинотеатров 52 административных протокола за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и два протокола — за их пропаганду. Суды по этим протоколам, по информации ведомства, назначили нарушителям штрафы, общий размер которых превысил 30,5 млн руб.

Что касается телеканалов, против них Роскомнадзор составил 34 административных протокола за демонстрацию ЛГБТ детям и еще шесть — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире. Общая сумма штрафов за такие нарушения составила около 20 млн руб.

Кого уже оштрафовали за ЛГБТ-контент

Первые протоколы из-за нарушения нового закона о запрете демонстрации ЛГБТ детям были выписаны в апреле 2023 года в отношении аудиовизуальных сервисов Movix и Peers.TV. В августе Замоскворецкий суд Москвы сразу дважды за день оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 1 млн руб. за демонстрацию фильмов «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр», «Любовь, любовь, любовь», «Римские расставания» и «Зильс-Мария» без маркировки «18+». Несколько штрафов суды выписывали и в отношении сервиса «Иви» (например, за ленту «Идеальные незнакомцы»), а также Okko, Start и других.

Нарушения новых норм были выявлены и у телеканалов. В декабре Таганский суд Москвы назначил телеканалу «Точка ТВ» штраф в размере 1 млн руб. по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних за показ клипа певца Николая Баскова «Странник». В постановлении говорилось, что «совокупность сцен» этого ролика свидетельствует о том, что отношения лирического героя — мужчины с другим лицом мужского пола «содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения», тогда как его же взаимодействие с женским персонажем «носит преимущественно отстраненно созерцательный характер».

Незадолго до этого суд нашел пропаганду ЛГБТ у еще одного российского певца — Сергея Лазарева. В клипе на песню «Так красиво» от 2017 года были показаны влюбленные пары, среди которых — две обнимающиеся девушки. В день вынесения решения по делу Лазарев скрыл этот клип из общего доступа на своем YouTube-канале.

А уже в январе 2024 года Таганский районный суд Москвы назначил штраф в размере 1 млн руб. развлекательному телеканалу «Жара»: поводом для разбирательства стал клип на песню Prisoner Майли Сайрус и Дуа Липы.

Впрочем, некоторым участникам рынка удается оспаривать протоколы Роскомнадзора в суде. Так, в ноябре суд Петербурга признал необоснованными претензии ведомства о пропаганде ЛГБТ-тематики к ООО «Кино ТВ». Разбирательство касалось фильма «V» значит Вендетта», где есть сцена демонстрации целующихся девушек. «Кино ТВ» представлял ленту как «16+», объяснив это тем, что соответствующую маркировку фильму предписало Минкультуры. В результате суд встал на сторону канала.

Что говорят онлайн-кинотеатры и вещатели

Закон и нормативные акты, а также полученные разъяснения в текущем виде не дают достаточно точных критериев для определения демонстрации и пропаганды нетрадиционных отношений, настаивают в пресс-службе «Кинопоиска». Более того, по словам представителя платформы, до сих пор нет ни открытых данных, ни готовых технологий, которые позволили бы отсмотреть около 100 тыс. единиц контента на предмет соответствия новым нормам. При этом даже в условиях действия поправок в законодательство «Кинопоиск» самостоятельно не вносит изменения в лицензионный контент, переданный платформе правообладателями, даже если речь идет о партнерском контенте, предоставленном другими стримингами.

Пресс-служба видеосервиса Wink отмечает, что весь новый контент, а особенно оригинальные проекты, в обязательном порядке проходит проверку на соблюдение законодательства. Вопросы Роскомнадзора в основном касаются проектов, созданных до вступления новых норм в силу. «У онлайн-кинотеатра нет ресурсов, да и компетенций, проверить весь созданный прежде видеоконтент, — признает представитель Wink. — Все платформы ориентируются на прокатное удостоверение, выданное Минкультуры, и возрастные ограничения из него. Соблюдение законодательства — наш принцип, но не совсем справедливо, что вся ответственность за весь ранее созданный контент возлагается только на платформы. Если в силу нового законодательства возрастной ценз должен быть пересмотрен или прокатное удостоверение отозвано, то корректнее решать это на уровне регуляторов и доводить информацию об изменениях до платформ».

РБК направил запрос в Минкультуры.

Источник РБК еще в одном крупном онлайн-кинотеатре отмечает, что штрафы выписываются онлайн-кинотеатрам без предварительного предупреждения о нарушении. Опасаясь очередных протоколов, сервисы поднимают возрастные ограничения на контент до «18+» и исключают возможность его просмотра детьми. Однако «из-за нечетких и недостаточно объективных критериев» такую маркировку приходится ставить даже на мультфильмы, где «демонстрацией нетрадиционных отношений может быть, например, спорный формат одежды или просто шутка».

Все штрафы в отношении компаний холдинга «Газпром-Медиа» (объединяет в том числе каналы НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и «Суббота!», а также онлайн-кинотеатр Premier), как сообщили в его пресс-службе, были выставлены за некорректную маркировку — ниже «18+». Принятие закона, как утверждают в «Газпром-Медиа», вызвало необходимость в аудите всего имеющегося в библиотеках контента. «Мы также стали использовать автоматизированные технологии для оценки каталога и будущих премьер на предмет недопустимого контента», — добавили в холдинге.

Представители Okko, Kion и Национальной медиа группы (каналы СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятый») отказались от комментариев по поводу штрафов из-за ЛГБТ-контента. В пресс-службах «Первого канала», ВГТРК, «Медиа1» («Муз-ТВ», «Ю», «Солнце»), а также онлайн-кинотеатров «Иви», Start и Amediateka не ответили на запросы РБК.

В целом отрасль уже адаптировалась к новым требованиям, однако постоянно изменяемые «вводные» и требования вынуждают платформы работать на опережение, обращает внимание глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. Общая сумма штрафов с учетом объема рынка не столь заметная, однако сама система влияет как на работу с уже имеющимся контентом, так и на производство нового.

С тем, что производители контента в целом быстро адаптировались к новым нормам, согласен и глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Однако они, по словам эксперта, «теперь предпочитают трижды перестраховываться, часто в ущерб полноте и разнообразию контента, а попавшие под горячую руку разъяренной общественности вынуждены платить весьма ощутимые для них штрафы». «Сотня протоколов — это удивительно мало, в масштабах страны таких протоколов могло бы быть и сто тысяч, так как желающих навести где-нибудь порядок у нас хватает, — добавляет Сафронов. — Такая дезорганизация контентных отраслей явно не способствует развитию креативных индустрий».