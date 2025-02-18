Министерства поспорили из-за прокатных удостоверений в онлайн-кинотеатрах

Минцифры увидело риски для бизнеса в законопроекте о прокатных удостоверениях на фильмы в онлайн-кинотеатрах, но в Минкультуры с этими опасениями не согласились. Бизнес оценивает потенциальные издержки более чем в 2 млрд руб.

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Минцифры и Минкультуры разошлись в позициях по поводу законопроекта о прокатных удостоверениях для фильмов в онлайн-кинотеатрах. Это следует из протокола согласительного совещания по проекту официального отзыва правительства на эту инициативу, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердили два источника на медиарынке.

В Минкультуры РБК заявили, что в соответствии с регламентом позиция правительства России по законопроекту может быть высказана в форме официального отзыва или заключения. РБК направил запросы в пресс-службу Минцифры.

О чем законопроект

Прокатное удостоверение — это специальное разрешение, которое выдает Минкультуры на показ фильмов, например в классических кинотеатрах. Поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии», которыми предлагается обязать онлайн-кинотеатры получать такие удостоверения на все фильмы в своих библиотеках, были внесены в Госдуму 12 декабря 2024 года группой депутатов и сенаторов, в числе которых — зампред комитета по информполитике Антон Горелкин и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Поправки, в частности, предполагают, что владельцы «аудиовизуальных сервисов будут обязаны соблюдать требования законодательства о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения». Наличие в фильме материалов, «пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности», согласно поправкам, станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения, предлагают законодатели.

Сейчас сайты, которые классифицируются как аудиовизуальные сервисы (АВС), включены в специальный перечень, который ведет Роскомнадзор.

В него на текущий момент входит 23 ресурса, среди которых все онлайн-кинотеатры, включая «Кинопоиск», Okko, Wink и «Иви», а также сайты некоторых телеканалов, например «Первого», «Матч ТВ» и НТВ. При этом видеохостинги и соцсети, в том числе VK и Rutube, к АВС не относятся.

Позиция Минцифры

Минцифры — профильное министерство, курирующее деятельность видеосервисов, в том числе онлайн-кинотеатров. В своей позиции по поводу обязательной выдачи прокатных удостоверений на контент онлайн-кинотеатров министерство обращает внимание на ряд проблем, которые могут возникнуть у бизнеса.

По данным исследовательской компании Mediascope за второе полугодие 2024 года, аудиовизуальные средства, включая онлайн-кинотеатры, занимают лишь 7% потребления видеоконтента в цифровой среде, утверждают в Минцифры. На АВС уже распространяется специальное отраслевое регулирование. И система редакционного контроля за контентом, созданная участниками рынка, «показала свою эффективность», считают в Минцифры. При этом предлагаемые нормы не будут затрагивать другие информационные ресурсы в интернете, «зачастую игнорирующие требования отечественного законодательства», пиратские сайты, а также сервисы, не являющиеся АВС, то есть соцсети и видеохостинги, где есть все те же фильмы и сериалы.

Исходя из этого в Минцифры считают, что предложенные поправки не обеспечивают «реализацию принципа равноприменимости регулирования в отношении всех субъектов, распространяющих контент», и не способствуют «последовательному ограничению распространения в интернете материалов, «пропагандирующих отрицание и дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Введение регулирования, которое обяжет получать прокатные удостоверения онлайн-кинотеатры, но при этом освободит от такой обязанности другие платформы, повлечет «отток пользователей от ресурсов, обеспечивающих редакционный контроль за контентом, к немодерируемым ресурсам, что прямо противоречит целям государственной политики».

По оценке участников рынка, которая приведена в позиции Минцифры, совокупный хронометраж фильмов из каталогов четырех крупнейших онлайн-кинотеатров (их названия не приведены) составляет около 40 тыс. часов. При этом ежемесячно каталоги пополняются в совокупности на 7 тыс. единиц контента. С учетом такого объема «предусмотренное законопроектом регулирование повлечет за собой дополнительные затраты для владельцев аудиовизуальных сервисов на получение прокатных удостоверений», а техническая реализация новых требований «представляется труднореализуемой», считают в Минцифры.

Текущие сроки получения прокатного удостоверения, по мнению Минцифры, делают «фактически невозможным осуществление премьерных показов в одно время на различных территориях», что может способствовать оттоку аудитории на пиратские ресурсы.

Позиция Минкультуры

Минкультуры — министерство, официально отвечающее за содержание выходящих в широкий прокат фильмов и сериалов. Именно оно занимается выдачей прокатных удостоверений для лицензионного показа контента в России. Минкультуры изначально поддерживало законопроект, соответствующая позиция отражена и в текущих документах.

Со ссылкой на уже действующее законодательство, регулирующее выдачу прокатных удостоверений, Минкультуры утверждает, что показ фильмов в интернете уже сейчас подпадает под требования о необходимости выдачи такого разрешения. В министерстве обращают внимание на то, что под показом фильма понимается публичная демонстрация, осуществляемая в кинозале, по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и «другими техническими способами». Именно под последний критерий и подпадает интернет. «Законопроектом предлагается лишь незначительное уточнение в части того, что под другими техническими способами понимается в том числе распространение фильма» на АВС.

В Минкультуры не согласились и с оценкой Минцифры эффективности уже действующих норм, регулирующих редакционную политику онлайн-кинотеатров, заявив, что оценить это в принципе невозможно.

Сомнению в документе подвержено и заявление о том, что на долю АВС приходится лишь небольшой процент аудитории. «Наблюдающееся в последние годы массовое использование сервисов онлайн-кинотеатров и, соответственно, расширение их аудитории создает возможность распространения среди фактически неограниченного круга лиц социально значимой информации, потенциально способной оказать информационно-психологическое воздействие как на индивидуальное, так и на общественное сознание», — говорится в позиции Минкультуры.

В позиции Минцифры упоминается, что мониторингом контента в онлайн-кинотеатрах уже занимается Роскомнадзор. Но в Минкультуры считают, что «Роскомнадзор может обнаружить наличие нежелательной информации спустя определенное время после того, как фильм появился в Сети и с ним уже успело ознакомиться огромное количество людей». Минкультуры же через выдачу прокатных удостоверений сможет регулировать само по себе появление такого контента.

На замечание Минцифры по поводу трудноисполнимости предлагаемых норм из-за большого количества контента в библиотеках онлайн-кинотеатров в Минкультуры вновь отметили, что, по их мнению, АВС уже сейчас, по действующим нормам, должны получать прокатные удостоверения. «Минкультуры в полной мере осознает предполагаемое увеличение объемов просматриваемого контента на получение прокатных удостоверений и полностью готово к данной ситуации», — говорится в позиции министерства.

В пресс-службе Минкультуры, комментируя позицию министерства по законопроекту, вновь акцентировали внимание на том, что считают, что показ фильмов в интернете уже сейчас подпадает под требование о выдаче прокатных удостоверений, а предлагаемый законопроект лишь уточняет это положение.

Какова позиция бизнеса

Ранее 18 февраля свою позицию по поводу законопроекта опубликовала комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям. В заключении комиссии говорится, что предлагаемые нормы «избыточны». Они, в частности, поставят российские компании в неравные условия с иностранными видеосервисами, а также создадут «комплекс проблем, связанных с выдачей прокатных удостоверений на сериалы». Кроме того, в РСПП видят риски значительных финансовых потерь добросовестных участников рынка, что, в свою очередь, поспособствует росту пиратства.

Глава Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин согласился с позицией РСПП. По его словам, предлагаемый законопроект составлен с опорой на закон о государственной поддержке кинематографии. И по нему «фильмом» фактически выступает любой видеоконтент в интернете, включая пользовательские ролики в соцсетях. А значит, на весь такой контент необходима выдача прокатных удостоверений, что технически невозможно. «Публично декларируемая позиция Минкультуры о том, что все публикуемые в интернете фильмы уже сейчас должны иметь прокатные удостоверения, противоречит их же действиям: почему тогда у нас нет миллионов административных дел за неисполнение этого требования?» — резюмирует Бырдин.

По статистике сегодня подавляющее большинство контента онлайн-кинотеатров не имеет прокатных удостоверений, поскольку такого обязательного требования не было, утверждает директор по работе с органами государственной власти «Триколор» Владимир Трунов. Совокупно по рынку финансовые затраты на получение этих удостоверений могут превысить 2 млрд руб. — и это только средства на работу специалистов, которые будут заниматься получением разрешений. «Затраты, связанные с задержками премьер из-за возможных сбоев в процессе получения разрешений оценить сложнее, но совершенно точно они возникнут, и это не менее серьезная проблема», — считает Трунов.

Принятие законопроекта в его текущей редакции затрагивает только онлайн-кинотеатры, что создает необоснованное «конкурентное» преимущество для пиратских видеосервисов и для легальных площадок, не являющихся АВС, продолжает Трунов. «Отток пользователей неизбежно произойдет на пиратские сервисы и ресурсы с пользовательским контентом — «VK Видео», Rutube и прочие, — объясняет он. — При этом действие законопроекта «О прокатных удостоверениях» на такие ресурсы не распространяется. В случае принятия документа в таком виде будет создано совершенно необоснованное конкурентное преимущество в первую очередь для нелегальных, пиратских сервисов. Огромная часть аудитории перейдет именно туда — и будет вместе с контентом потреблять еще и рекламу казино, незаконных бетингов и прочие сопутствующие вещи, находящиеся в «серой» или откровенно «черной» законодательной зоне. В такой ситуации для пользователей повышается вероятность стать жертвой мошеннических схем».