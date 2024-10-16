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Власти обсудили ужесточение контроля за пиратскими сеансами в кинозалах

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Эксклюзивы РБК
Участники организованной Мишустиным стратегической сессии по кино обсудили ужесточение борьбы с теневым показом Голливуда и пиратством российских фильмов. Минкультуры утверждает, что пока дела заводят только после жалоб граждан
Фото: Андрей Титов / Business Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Business Online / Global Look Press

Ужесточение борьбы с показом пиратского контента в кинотеатрах обсуждалось на стратегической сессии по развитию отечественной кинематографии, которую в начале октября проводил глава правительства Михаил Мишустин. Об этом РБК сообщили два источника, присутствовавшие на обсуждении.

По словам одного из собеседников, тема борьбы с пиратством в большей степени касалась региональных киносетей, активно демонстрирующих фильмы ушедших голливудских киностудий в формате предсеансного обслуживания, то есть без прокатного удостоверения и согласия правообладателя в паре с российской короткометражкой. Собеседник уточнил, что в ближайшее время пройдет этап «усиленных проверок».

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Фото:Мария Девахина / РИА Новости

Второй источник добавил, что, помимо этого, участники сессии поднимали вопрос о необходимости усиления борьбы с пиратством российских фильмов и сериалов. Эта проблема в большей степени распространена в интернете, а не в традиционных кинотеатрах.

В пресс-службе Минкультуры сообщили РБК, что дела об административном правонарушении по статьям, запрещающим показ кино без прокатного удостоверения и без передачи информации о сеансе в единую систему, возбуждаются после поступления соответствующих жалоб. Такой жалобой может быть обращение от граждан с приложением копий билетов в кинотеатры на конкретный сеанс, а также информация от Фонда кино. На вопросы о проверках кинотеатров и усилении мер борьбы с пиратским контентом в министерстве не ответили.

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Фото:Warner Bros

Российские кинотеатры начали практиковать предсеансное обслуживание в середине 2022 года после ухода из России крупных голливудских киностудий. Но формально такая практика — это не только пиратство, так как показ осуществляется без согласия правообладателя, но и нарушение российского законодательства, по которому демонстрация фильмов в кинотеатрах без прокатного удостоверения Минкультуры запрещена. В начале 2024 года министр культуры Ольга Любимова заявляла о перспективе закрытия кинотеатров, которые практикуют теневой прокат. Тогда же региональные сети начали получать штрафы.

По итогам 2023 года эксперты оценивали, что предсеансное обслуживание принесло в общую кассу кинотеатров от 20% до трети от всех сборов. Многие новинки Голливуда, официально не выходившие в России, также попадали в рейтинги по кассе, а во время их проката в топ-20 самых популярных фильмов на большом экране регулярно попадали короткометражки, что до 2022 года было редкостью. Например, «Дюна: Часть вторая» по итогам прокатной недели, стартовавшей 7 марта и завершающейся 13 марта 2024 года, заработала в России не менее 110 млн руб. А реклама кинокомикса студии Marvel «Дэдпул и Росомаха» даже размещалась на остановках Мосгортранса.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
При участии
Петр Канаев
кинотеатры Голливуд пиратство Минкультуры
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