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Кинотеатры дождутся релиза «Мулан-2» для масштабного возобновления работы

Зрители возвращаются в кинотеатры: сейчас смотреть фильмы в кинозалах можно в четырех регионах, в автокинотеатрах — в шестнадцати. Но сами заведения не спешат открываться из-за полного отсутствия кинопремьер
Фото: Felix Hörhager / dpa / ТАСС
Фото: Felix Hörhager / dpa / ТАСС

До отмены ограничений на передвижение в Москве 9 июня 2020 года все работавшие в России кинотеатры собирали вместе в уик-энд (с четверга по воскресенье) максимум 1 тыс. зрителей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В уик-энд 11–14 июня, когда, в частности, в Москве разрешили работать автокинотеатрам, общее число зрителей уже выросло до 2,2 тыс. человек, спустя неделю, в уик-энд 18–21 июня, кинотеатры посетили уже 3,7 тыс. человек, указано в базе ЕАИС.

С 20 по 25 июня 2020 года состоялось 723 сеанса в 37 кинотеатрах, расположенных в 16 субъектах, посчитал для РБК государственный Фонд кино. По его информации, суммарные кассовые сборы за этот период составили 1,6 млн руб. Кинотеатрам классического формата пока разрешено работать только в четырех регионах, в остальных 12 пока функционируют исключительно автокинотеатры, когда зрители смотрят фильмы, не выходя из автомобиля.

Где в России позволили работать кинотеатрам

  • Автокинотеатры и кинозалы классического формата: Севастополь, Ленинградская и Сахалинская области, Красноярский край
  • Только автокинотеатры: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Ярославская области, Хабаровский край

На долю автокинотеатров приходится 15% от общего числа прошедших 20–25 июня сеансов, отметил Фонд кино. Остальные сеансы были в классических кинозалах, но больше половины кассовых сборов (53%) принадлежит автокинотеатрам. По информации Фонда кино, в пятерке регионов с самыми большими кассовыми сборами за неполный июнь 2020 года на первом месте оказалась Москва, следом идут Сахалинская область, Севастополь, Новосибирская и Калининградская области.

Глава Минкультуры назвала срок возможного начала работы кинотеатров
Общество
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

После отмены карантинных мер в столице кассовые сборы за один сеанс впервые с марта 2020 года начали превышать 70 тыс. руб.: 12 июня сеанс итальянской комедии «Идеальные незнакомцы» (премьера состоялась еще в 2017 году) заработал 74,9 тыс. руб., 13 мая японский аниме-фильм «Ходячий замок» (2004 год) собрал рекордные для последних месяцев 88 тыс. руб. Премьер в кинотеатрах сейчас нет, следует из данных ЕАИС.

Ассоциация владельцев кинотеатров пока обсуждает с Минкультуры комфортную для всех кинотеатров России дату открытия: возможно, объявленная ранее дата 15 июля будет сдвинута на более поздний срок, сообщил РБК председатель ассоциации Олег Березин. По его словам, сейчас вопрос открытия кинотеатров по всей России зависит от даты премьеры ремейка мультфильма «Мулан» (запланирована на 24 июля 2020 года): если дата релиза будет перенесена, кинотеатры окажутся не готовы к открытию. «Массовые кинотеатры — это разновидность досуга, для них важна событийность, просто посмотреть старое кино можно дома, — объясняет Березин необходимость премьер в работе кинотеатров. — Сейчас нет сильных релизов, которые могли бы привлечь зрителей, нет в целом каких-либо премьер, кинотеатрам не на чем зарабатывать».

Многие кинотеатры, отметили в их отраслевой ассоциации, договорились с арендодателями об отсрочке платежей или скидках до того времени, пока власти официально разрешат работать. Из-за этого кинотеатры после разрешения открыться вынуждены были возобновить работу со старыми фильмами в репертуаре, чтобы не разориться, хотя могли еще месяц постоять закрытыми, указывает Березин.

Собянин назвал сроки открытия кинотеатров в Москве
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Из-за пандемии коронавирусной инфекции кинотеатры в России были закрыты с марта 2020 года, коммерческая демонстрация фильмов возобновилась только 8 мая исключительно в автокинотеатрах. Все кинотеатры России смогут открыться лишь на третьем этапе снятия карантинных мер, ранее предупреждал Березин. Если кинотеатры откроются не раньше сентября, их общие потери будут на уровне 50 млрд руб., предполагала Ассоциация владельцев кинотеатров.

Период нерабочих дней, введенный президентом Владимиром Путиным для предотвращения распространения COVID-19, был отменен 11 мая. Право принятия решений о введении ограничительных мер и о выходе из них осталось за главами регионов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Елизавета Ефимович
Теги: кинотеатры, открытие, ограничения, пандемия
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