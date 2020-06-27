Кинотеатры дождутся релиза «Мулан-2» для масштабного возобновления работы

Зрители возвращаются в кинотеатры: сейчас смотреть фильмы в кинозалах можно в четырех регионах, в автокинотеатрах — в шестнадцати. Но сами заведения не спешат открываться из-за полного отсутствия кинопремьер

Фото: Felix Hörhager / dpa / ТАСС

До отмены ограничений на передвижение в Москве 9 июня 2020 года все работавшие в России кинотеатры собирали вместе в уик-энд (с четверга по воскресенье) максимум 1 тыс. зрителей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В уик-энд 11–14 июня, когда, в частности, в Москве разрешили работать автокинотеатрам, общее число зрителей уже выросло до 2,2 тыс. человек, спустя неделю, в уик-энд 18–21 июня, кинотеатры посетили уже 3,7 тыс. человек, указано в базе ЕАИС.

С 20 по 25 июня 2020 года состоялось 723 сеанса в 37 кинотеатрах, расположенных в 16 субъектах, посчитал для РБК государственный Фонд кино. По его информации, суммарные кассовые сборы за этот период составили 1,6 млн руб. Кинотеатрам классического формата пока разрешено работать только в четырех регионах, в остальных 12 пока функционируют исключительно автокинотеатры, когда зрители смотрят фильмы, не выходя из автомобиля.

Где в России позволили работать кинотеатрам Автокинотеатры и кинозалы классического формата: Севастополь, Ленинградская и Сахалинская области, Красноярский край

Севастополь, Ленинградская и Сахалинская области, Красноярский край Только автокинотеатры: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Ярославская области, Хабаровский край

На долю автокинотеатров приходится 15% от общего числа прошедших 20–25 июня сеансов, отметил Фонд кино. Остальные сеансы были в классических кинозалах, но больше половины кассовых сборов (53%) принадлежит автокинотеатрам. По информации Фонда кино, в пятерке регионов с самыми большими кассовыми сборами за неполный июнь 2020 года на первом месте оказалась Москва, следом идут Сахалинская область, Севастополь, Новосибирская и Калининградская области.