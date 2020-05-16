Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
Работа без офиса, поиск инвестора и карта токсичного контента Facebook Экономика инноваций, 17:00  В России из-за режима самоизоляции появились автокинотеатры Технологии и медиа, 16:55 СК показал видео с разместившим фото Гитлера на акции «Бессмертный полк» Общество, 16:50 СКА объявил об уходе из команды чемпиона мира Плотникова Спорт, 16:49 Власти отказались от привязки доплат врачам к часам работы с зараженными Общество, 16:43 В Подмосковье Росгвардия начала искать нарушителей карантина с аэростата Общество, 16:29 Капитальный ремонт: кому можно не платить взносы в фонд Недвижимость, 16:21 Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово Общество, 16:07 «Боруссия» и «Шальке» объявили составы перед возобновлением Бундеслиги Спорт, 16:03 Как организовать своп, а также продать и купить люксовые вещи: дайджест Экономика шеринга, 16:00  Десять бизнес-процессов, где работает искусственный интеллект РБК и Сколково, 15:59 Слуцкий раскритиковал руководство «Локомотива» за расставание с Семиным Спорт, 15:51 «Бежишь за ним, а у него есть код». В пропусках обнаружили ошибки Авто, 15:51 Психотерапевты назвали трудности выхода из режима самоизоляции Общество, 15:33
Технологии и медиа ,  
0 

В России из-за режима самоизоляции появились автокинотеатры

Первые в условиях пандемии автокинотеатры заработали в Калининграде и Новосибирске. Их кассовые сборы невелики — согласно официальной статистике, за сеанс такой кинотеатр собирает максимум 44 тыс. руб.
Открытие автокинотеатра под открытым небом «Ночной дозор» в Калининграде
Открытие автокинотеатра под открытым небом «Ночной дозор» в Калининграде (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

В России с 8 мая 2020 года началась коммерческая демонстрация кинофильмов, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В Фонде кино, который управляет ЕАИС, подтвердили, что киносеансы действительно состоялись.

Все заработавшие в условиях пандемии кинозалы, как выяснил РБК, оказались так называемыми автокинотеатрами, когда зритель смотрит фильм, находясь в своей машине. Такие кинотеатры были востребованы преимущественно в США до и после Второй мировой войны.

В мае 2020 года первым заработал калининградский автокинотеатр «Ночной дозор», входящий в сеть кинотеатров «Люмен Фильм». Его сборы отразились в ЕАИС 8 мая. По словам представителя сети, автокинотеатр получил разрешение на открытие от руководства региона. РБК направил запрос в правительство Калининградской области.

Первым показанным фильмом была отечественная картина 2018 года «Вечная жизнь Александра Христофорова». На этот сеанс кинотеатр продал 98 билетов на общую сумму 44 тыс. руб. Зрителей могло быть в разы больше, чем показывает ЕАИС: по правилам кинотеатра, плата взимается за автомобиль вне зависимости от числа пассажиров.

Пока это рекордные сборы за один сеанс, следует из данных ЕАИС. На втором месте заработавший 19 тыс. руб. сеанс фильма 2017 года «Идеальные незнакомцы», его «Ночной дозор» показал 13 мая.

Маски вместо зрелищ

Помимо автокинотеатра у сети «Люмен Фильм» есть еще девять кинотеатров классического формата. Все они «еще долго будут закрыты», констатирует представитель сети.

Чтобы рассчитаться с арендой и выплатить зарплату сотрудникам, владелец киносети Павел Поникаровский организовал в своих кинозалах мастерскую по пошиву медицинских масок. В 2019 году ежемесячная выручка сети «Люмен фильм» составляла 20 млн руб., реализация масок и выручка от работы автокинотеатра компенсируют лишь малую часть потерь, признают в «Люмен Синема».

В среду, 13 мая, состоялся первый сеанс и в новосибирском автокинотеатре Skyline Cinema, сообщил РБК представитель компании. Кинотеатр показал американский фильм 2015 года «Левша».

На сеанс приехали 13 автомобилей, сборы составили 6 тыс. руб., указано в ЕАИС. Представитель компании отметил, что руководство Skyline Cinema пока не приняло окончательного решения о возобновлении полноценного проката и автокинотеатр может быть закрыт.

Все кинотеатры в России смогут открыться только на третьем этапе снятия карантинных мер, предупреждал ранее председатель Ассоциации кинотеатров Олег Березин. По его подсчетам, если кинотеатры откроются не раньше сентября, их общие потери будут на уровне 50 млрд руб. По его мнению, это «по всем признакам конец света для отрасли».

Минкультуры рекомендовало всем кинотеатрам России приостановить работу с марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, позднее власти обязали кинотеатры закрыться. Президент России Владимир Путин 11 мая объявил об окончании нерабочих дней, введенных в качестве меры борьбы с распространением вируса. Право принятия решений как о введении ограничительных мер, так и по выходу из них он оставил за главами регионов.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: кинотеатр, коронавирус, Калининградская область, Новосибирская область ..., Фонд кино
Материалы по теме
Крупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями
Технологии и медиа
В России завершится период нерабочих дней
Общество
В Ленобласти разрешили работать музеям и кинотеатрам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter