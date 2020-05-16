В России из-за режима самоизоляции появились автокинотеатры

Первые в условиях пандемии автокинотеатры заработали в Калининграде и Новосибирске. Их кассовые сборы невелики — согласно официальной статистике, за сеанс такой кинотеатр собирает максимум 44 тыс. руб.

Открытие автокинотеатра под открытым небом «Ночной дозор» в Калининграде (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

В России с 8 мая 2020 года началась коммерческая демонстрация кинофильмов, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В Фонде кино, который управляет ЕАИС, подтвердили, что киносеансы действительно состоялись.

Все заработавшие в условиях пандемии кинозалы, как выяснил РБК, оказались так называемыми автокинотеатрами, когда зритель смотрит фильм, находясь в своей машине. Такие кинотеатры были востребованы преимущественно в США до и после Второй мировой войны.

В мае 2020 года первым заработал калининградский автокинотеатр «Ночной дозор», входящий в сеть кинотеатров «Люмен Фильм». Его сборы отразились в ЕАИС 8 мая. По словам представителя сети, автокинотеатр получил разрешение на открытие от руководства региона. РБК направил запрос в правительство Калининградской области.

Первым показанным фильмом была отечественная картина 2018 года «Вечная жизнь Александра Христофорова». На этот сеанс кинотеатр продал 98 билетов на общую сумму 44 тыс. руб. Зрителей могло быть в разы больше, чем показывает ЕАИС: по правилам кинотеатра, плата взимается за автомобиль вне зависимости от числа пассажиров.

Пока это рекордные сборы за один сеанс, следует из данных ЕАИС. На втором месте заработавший 19 тыс. руб. сеанс фильма 2017 года «Идеальные незнакомцы», его «Ночной дозор» показал 13 мая.