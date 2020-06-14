Собянин назвал сроки открытия кинотеатров в Москве

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Кинотеатры могут открыться в Москве уже в июле, сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия — это уйдет уже на июль месяц», — сказал он.

Собянин отметил, что дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве из-за коронавируса, будет зависеть от ситуации с заболеванием.

«Если она будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и, соответственно, все больше и больше возвращаться к нормальной жизни», — сказал мэр.

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