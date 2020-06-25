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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минкультуры назвала срок возможного начала работы кинотеатров

Кинотеатры могут возобновить свою работу с 15 июля, однако дата их открытия будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Да и после открытия кинотеатрам придется соблюдать ряд ограничений
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Закрытые из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 кинотеатры могут возобновить работу в середине июля. Об этом заявила журналистам министр культуры Ольга Любимова, прибывшая с визитом в Волгоград, сообщает газета «Волгоградская правда».

«Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной», — пояснила Любимова (цитата по «Интерфаксу»).

2 июня на прошедшем с участием Любимовой брифинге в доме правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что «кинотеатры смогут уже заработать в середине июля». 25 июня Любимова пояснила, что решения об открытии кинотеатров будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в регионах.

Приказ о том, что все находящиеся в ведении Министерства культуры России кинотеатры должны приостановить прием зрителей, Любимова подписала 17 марта. Решения о закрытии «обычных» кинотеатров принимали в разное время власти регионов России. Так, например, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об остановке работы столичных кинотеатров 25 марта.

Собянин назвал сроки открытия кинотеатров в Москве
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В середине июня Собянин заявил, что раньше июля кинотеатры в Москве не откроются.

Объявляя 22 июня об «очень серьезном» смягчении введенных из-за COVID-19 ограничений, мэр Москвы вновь сказал, что «индустрия отдыха и развлечений» столицы пока останется «на паузе».

«Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией», — пояснил Собянин.

Власти подготовили правила для работы кинотеатров в условиях пандемии
Общество
Фото: Павел Головкин / Reuters

В соответствии с рекомендациями, подготовленными Роспотребнадзором совместно с Минкультуры, кинотеатры могут возобновить работу в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона. При этом они должны соблюдать ряд норм, призванных предотвратить заражения COVID-19. В частности, число проданных на каждый сеанс билетов должно быть не больше такого, чтобы было возможно обеспечить рассадку зрителей на расстоянии не менее одного метра друг от друга. Сидеть рядом разрешено членам одной семьи либо людям, живущим вместе.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ольга Любимова, кинотеатры, коронавирус
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