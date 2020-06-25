Глава Минкультуры назвала срок возможного начала работы кинотеатров

Кинотеатры могут возобновить свою работу с 15 июля, однако дата их открытия будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Да и после открытия кинотеатрам придется соблюдать ряд ограничений

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Закрытые из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 кинотеатры могут возобновить работу в середине июля. Об этом заявила журналистам министр культуры Ольга Любимова, прибывшая с визитом в Волгоград, сообщает газета «Волгоградская правда».

«Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной», — пояснила Любимова (цитата по «Интерфаксу»).

2 июня на прошедшем с участием Любимовой брифинге в доме правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что «кинотеатры смогут уже заработать в середине июля». 25 июня Любимова пояснила, что решения об открытии кинотеатров будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в регионах.

Приказ о том, что все находящиеся в ведении Министерства культуры России кинотеатры должны приостановить прием зрителей, Любимова подписала 17 марта. Решения о закрытии «обычных» кинотеатров принимали в разное время власти регионов России. Так, например, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об остановке работы столичных кинотеатров 25 марта.