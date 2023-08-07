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Сборы театров в 2022 году превысили допандемийный уровень

Сборы театров в 2022 году превысили показатели допандемийного периода на 15%
Российские театры в 2022 году вышли на допандемийный уровень по продажам билетов, хотя количество посетителей все еще уступает 2019 году, особенно в Москве. Росту спроса способствует в том числе снижение числа концертов
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Выручка российских театров от продажи билетов на собственные спектакли по итогам 2022 года превысила результаты допандемийного 2019-ого на 15% и достигла 28,9 млрд руб. против 25,1 млрд руб. Это следует из официальной статистики Минкультуры, с которой ознакомился РБК. Показатели 2021 года театральные сборы превысили более чем в два раза: тогда на фоне продолжавшихся ограничений по заполняемости залов в ряде регионов мероприятия принесли театрам 18,7 млрд руб.

В приведенной статистике Минкультуры учтены поступления от таких мероприятиий, как спектакли, концерты, творческие вечера и т.п., проведенных силами театра на своей собственной площадке.

Тем не менее, если оценивать не поступления от мероприятий, а количество зрителей, результаты прошлого года все еще уступают 2019-ому на 8% — 31,2 млн человек против 33,8 млн (в 2021-ом — 21,6 млн).

В московских театрах продажи билетов, по данным профильного министерства, в 2022 году еще больше уступили в штуках 2019-ому, чем в целом по России: 5,7 млн против 7,6 млн, падение составило 25%. В денежном выражении столичным театрам удалось вырасти на 7%: с 12 млрд руб. в 2019-ом до 12,9 млрд руб. в 2022-ом. В 2021-ом в театры Москвы было продано 3,7 млн билетов на общую сумму 8,3 млрд руб.

Что происходило с театральной сферой в прошлом году

На протяжении 2022 года федеральные и региональные власти неоднократно меняли руководство крупнейших российских театров. Так, в июне практически одновременно произошли кадровые перестановки в «Современнике», «Школе современной пьесы» и «Гоголь-центре». Директором последнего назначили Александра Бочарникова, а худруком вместо соратника Кирилла Серебренникова Алексея Аграновича стал Антон Яковлев. Чуть позже худруком «Театра Луны» стал актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, а основатель театра Сергей Проханов ушел на должность его президента.

Кроме того, столичные власти провели реформу ряда театров и объединили несколько трупп. Например, коллектив балета «Москва» был включен в «Новую оперу» им. Е.В. Колобова, коллектив театра «Новый балет» — в труппу Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Центр им. Мейерхольда (ЦИМ) после ухода его арт-директор Елены Ковальской и худрука Дмитрия Волкострелова объединили с «Школой драматического искусства» (ШДИ). Чуть позже театр «АпАРТе» был ликвидирован путем присоединения к театру на Таганке, а к Московскому театру кукол присоединили Московский Детский Камерный театр кукол.

На деятельность театров в 2022 году также повлияло снятие большинства эпидемиологических ограничений, вызванных пандемией. Кроме того, как ранее сообщали РБК в Минкультуры, отечественные театральные и концертные коллективы «переориентировались на выступления и гастроли внутри страны» на фоне «отмены российской культуры рядом недружественных стран» и их отказа сотрудничать с артистами из России. Эксперты также обращали внимание на рост посещаемости театров из-за отмен гастролей западных музыкантов, а также сокращения репертуара в кинотеатрах.

Сколько зарабатывают театры в 2023 году

По итогам первого полугодия 2023 гола динамика посещаемости и финансовые показатели подведомственных Минкультуры театров сохраняются на высоком уровне, рассказали РБК в пресс-службе министерства. «Только в федеральных театрах за этот период было 2,8 млн зрителей, как и за аналогичный период 2019-ого, — отметили в Минкультуры. — То есть фактически мы можем говорить о том, что наши учреждения планомерно идут к допандемийным показателям за счет стабилизации эпидемиологической ситуации и снятия ограничений в части заполняемости зрительных залов».

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Продажи билетов в театры по всей России за январь—июнь 2023 года в денежном выражении выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022-ого, в штуках — на 26%, подсчитали по запросу РБК в компании «МТС Энтертейнмент» (дочерняя компания МТС, объединяющая развлекательные офлайн и онлайн проекты, в том числе билетные витрины Ticketland и MTC Live). Абсолютные цифры в компании не приводят, однако отмечают, что средняя цена за первое полугодие выросла всего на 1% и составляет 1996 руб. за билет.

По сравнению с первым полугодием 2021 года продажи билетов в театры в деньгах и в билетах выросли в 2 раза, констатируют в «МТС Энтертейнмент», однако связывают это в том числе с собственным развитием продаж в регионах.

В Москве и Петербурге динамика также положительна, хоть и отличается в относительном выражении. Так, рост продаж билетов в театры в Москве в деньгах составил 23% полугодие к полугодию, в количестве билетов — 18%. Средняя цена при этом выросла на 4% — до 2583 руб. за билет. В Петербурге динамика в денежном выражении — плюс 42% полугодие к полугодию, в количестве билетов — плюс 38%. Средняя цена за билет в культурной столице выросла на 3% — до 1950 руб. за билет.

Посещаемость театров по итогам первого полугодия 2023 года превзошла показатели аналогичного периода допандемийного 2019-ого, рассказали РБК в пресс-службе Театра Сатиры: «В минувшем сезоне к нам пришло на 120 тыс. зрителей больше, чем в прошлом». При выборе театра и конкретного спектакля современная аудитория, как констатируют в Театре Сатиры, предпочитают классику, а также обращают внимание на «атмосферу, труппу и бренд». «Мы дорожим нашим наследием, поэтому в нашем репертуаре можно найти спектакли, которые идут уже четверть века, например, «Ночь ошибок» или «Укрощение строптивой», — отметили в Театре Сатиры. — Сейчас мы готовимся к сотому юбилейному сезону, который откроем пьесой Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Отдельно мы развиваем детский театр как направление».

Итогом первого полугодия 2023 года в Мариинском театре стало «существенное увеличение количества зрителей», рассказал РБК его представитель: «На сегодняшний день данные посещаемости приближаются к тому же периоду 2019 года. Нельзя не отметить, что позитивная динамика наблюдается даже при условии сокращения туристического потока из зарубежных стран». Рост показателей в Мариинском театре объясняют «грамотной репертуарной политикой, созданием привлекательных условий для зрителей и активным освещением событий и новостей театра через собственные каналы и в СМИ».

Рынок зрелищных исполнительских мероприятий в целом восстановился, однако его структура изменилась, считает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Российские театры, по его словам, являются преимущественно бюджетными, что позволило им пережить «пандемийную катастрофу и последующие катаклизмы». «А вот концертные предприниматели, и так серьезно пострадавшие от пандемийных запретов, сейчас еще и потеряли всех иностранных звезд и значительную часть российских, обеспечивавших солидную часть выручки, — отмечает Сафронов. — В силу этого на фоне восстановившегося спроса в театральную сферу перетекла часть оборота из пострадавшей предпринимательской концертной сферы, а также кинотеатров, где сократился репертуар западного кино».

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