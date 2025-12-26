Google заберет свои старые серверы у российских провайдеров

Google уведомила российских провайдеров, что планирует вывезти свое оборудование, у которого закончился срок жизни. По словам экспертов, качество сервисов для пользователей от этого не снизится

Google направила российским интернет-провайдерам письмо, в котором сообщила, что планирует забрать кэширующие серверы модели Dell R720. Об этом РБК рассказали несколько источников среди провайдеров.

Речь идет у серверах, которые использовались в рамках системы Google Global Cache (GGC), которая ускоряет доставку контента для пользователей. Google устанавливает такие серверы у операторов связи в разных странах мира, в том числе до 2022 года — в России. На этих серверах хранится (кэшируется) контент Google, наиболее востребованный интернет-пользователями: ролики YouTube, карты, обновления для приложений на Android и браузера Chrome, а также изображения из поиска Google. За счет того, что этот контент хранится на локальных серверах, его загрузка происходит быстрее.

В письме, которое процитировано в Telegram-канале «Ордерком», сказано, что указанная модель серверов Dell снята с производства. «Уважаемый партнер GGC, обращаем ваше внимание на то, что мы будем выводить из эксплуатации машины Dell R720, размещенные в вашей инфраструктуре. Эти машины сняты с производства и не имеют гарантийного срока. Все остальные машины Google Global Cache, размещенные в вашей сети, останутся в эксплуатации», — говорится в письме. Там уточняется, что вывод из эксплуатации планируется начать 26 января 2026 года. «Мы вышлем вам более подробную информацию о процессе вывода из эксплуатации и инструкции по подготовке машин к вывозу», — уточняется в письме.

Источник РБК среди провайдеров, получивших письмо, рассказал, что в уточняющем письме Google попросила отключить и извлечь из стойки указанные серверы, а также предоставить адрес, откуда их можно вывезти. «У части провайдеров, у которых стояли серверы Dell R720, их уже вывезли», — сообщил он. По словам этого собеседника, вопросом передачи оборудования со стороны Google занимается европейская компания MPK Asset Solutions, которая специализируется на управлении жизненным циклом IT-оборудования, включая его утилизацию, покупку, продажу, демонтаж и уничтожение данных.

РБК направил запрос MPK Asset Solutions. Конкурсный управляющий по делу о банкротстве ООО «Гугл» Валерий Толяровский сообщил РБК, что информации о вывозе оборудования Google из России у него нет.

Как Google уходила из России

Российское представительство Google было официально открыто в 2005 году в Москве, а чуть позже, в 2006-м, появился центр разработок в Санкт-Петербурге. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, компания прекратила коммерческую деятельность и закрыла офис в России, оставив доступными лишь бесплатные сервисы. Позже юрлицо Google в России — ООО «Гугл» — подало заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы, оно было признано банкротом — в октябре 2023-го. Сейчас продолжается процесс конкурсного управления.

В мае 2022-го Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache. Тогда это касалось небольших операторов, чьи абоненты генерировали относительно небольшой объем трафика сервисов Google.

В конце 2023-го российские операторы начали расширять количество прямых стыков с Google, то есть увеличивать пропускную способность для трафика, необходимого для быстрой загрузки контента от компании. Руководитель по стратегическому развитию передачи данных «ВымпелКома» Константин Колесов (сейчас гендиректор CDNvideo) на пиринговом форуме MSK-IX в декабре 2023-го сообщал, что Google предложила российским операторам организовать прямой стык в Москве или Петербурге для сохранения качественного доступа к сервисам компании наряду с использованием серверов Google Global Cache.

При этом в России Google с 2022 года не модернизировала серверы GGC. Именно с этим российские власти связывают снижение скорости доступа к YouTube (принадлежит Google), которое с августа 2024 года наблюдалось сначала на сетях фиксированной связи, а потом и мобильных. В самом Google заявляли, что падение трафика YouTube в России не является результатом технических проблем или действий со стороны компании.

Какими будут последствия

Вывод серверов Dell R720 из эксплуатации выглядит как техническая процедура по списанию устаревшего оборудования, говорит независимый эксперт рынка информационной безопасности Лука Сафонов. По его словам, у некоторых российских операторов связи продолжает работать оборудование кэширования, на котором остается интернет-трафик Google. При этом он считает, что физический вывоз оборудования из России в текущих условиях маловероятен. «Скорее всего, процесс ограничится удаленным отключением и последующей утилизацией серверов на месте, поскольку их транспортировка может быть нецелесообразна с экономической или логистической точки зрения. Кроме того, юрлицо Google в России банкротится, что может осложнить процесс вывоза», — считает Сафонов.

С технической точки зрения оборудование принадлежит Google, так как компания сама поставляла и обсуживала его ранее, говорит гендиректор «Эффорт Телеком» Алексей Тарасов. Возврат этого оборудования для российских операторов, по его мнению, несет высокие правовые риски. «Google не выполняет требования российского законодательства (не удаляет контент, внесенный в список запрещенного, не локализовал персональные данные россиян на серверах в России и др. — РБК), из-за чего любое взаимодействие с ней, включая передачу имущества, требует особой осмотрительности. Бездумное исполнение такого запроса может поставить оператора под удар со стороны контролирующих органов», — пояснил эксперт. По его мнению, провайдерам, получившим подобные письма, необходимо в первую очередь оценить не техническую, а юридическую сторону вопроса: на каких основаниях происходит передача, какое именно юрлицо выступает получателем и согласованы ли эти действия с российскими регуляторами. «По моим данным, некоторые операторы, которых Google попросил вернуть серверы, уже отказывались от возврата, ссылаясь на отсутствие правовых оснований. В данной ситуации безопаснее деактивировать неиспользуемое оборудование и обеспечить его сохранность», — считает Тарасов.

По словам другого собеседника РБК на российском телекоммуникационном рынке, в России очень много оборудования Google, жизненный цикл которого уже завершен (EOL, End-of-Life, продукция, жизненный цикл которой завершен: производитель прекратил продажи, техническую поддержку, выпуск обновлений и запчастей). «Причем это касается не только серверов, но и сетевого оборудования. И пока нет никакого решения, что с делать с этим оборудованием. Формально Google должен его выключить», — говорит собеседник. По его данным, в Москве и Санкт-Петербурге к категории EOL можно отнести порядка 80% серверов и 30% сетевого оборудования Google. «Формально присутствие Google в России сократится почти до нуля, а оставшийся трафик переведут в Европу. Единственным сервисом, который от этого может пострадать, является YouTube, но его перспективы в России и так очень туманны», — указал собеседник.

Еще один собеседник РБК на рынке информационной безопасности сообщил, что различные сервера Google сейчас остаются не только у небольших, но и у крупнейших российских операторов связи, таких как «Ростелеком», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru»), и трафик Google на них остается.

Серверы Dell R720 — это очень старое «железо», официальная поддержка которого была прекращена еще в 2018 году, отметил независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин. Трафик сервисов Google, по его словам, в России пока есть, хотя он стремительно падает из-за проблем с YouTube. «При этом все серверы Google управляются удаленно, благодаря софту, который на них стоит. Это значит, что при желании Google может отключить их в одностороннем порядке», — пояснил эксперт.

