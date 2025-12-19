Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент
Таганский районный суд Москвы привлек компанию Google LLC к административной ответственности, назначив ей штрафы, общая сумма которых составила 15,2 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале.
«Постановлениями Таганского районного суда города Москвы «Гугл ЛЛС» (Google LLC) признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
Статья предусматривает ответственность за отказ удалять из интернета контент, запрещенный в России. Суд назначил компании Google наказание в виде нескольких штрафов в размере 3,8 млн руб. каждый. В результате общая сумма составила 15,2 млн руб.
В августе Таганский суд оштрафовал компанию Google на 7,19 млн руб. за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре. По той же статье он также оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, Inc., которая владеет «Википедией» и другими информационными ресурсами, на 6 млн руб.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны