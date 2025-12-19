Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Таганский районный суд Москвы привлек компанию Google LLC к административной ответственности, назначив ей штрафы, общая сумма которых составила 15,2 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале.

«Постановлениями Таганского районного суда города Москвы «Гугл ЛЛС» (Google LLC) признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Статья предусматривает ответственность за отказ удалять из интернета контент, запрещенный в России. Суд назначил компании Google наказание в виде нескольких штрафов в размере 3,8 млн руб. каждый. В результате общая сумма составила 15,2 млн руб.

В августе Таганский суд оштрафовал компанию Google на 7,19 млн руб. за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре. По той же статье он также оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, Inc., которая владеет «Википедией» и другими информационными ресурсами, на 6 млн руб.