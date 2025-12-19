 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Технологии и медиа⁠,
0

Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент

Суд оштрафовал Google на 15 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент
GOOG $303,75 +1,91%
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Таганский районный суд Москвы привлек компанию Google LLC к административной ответственности, назначив ей штрафы, общая сумма которых составила 15,2 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале.

«Постановлениями Таганского районного суда города Москвы «Гугл ЛЛС» (Google LLC) признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Статья предусматривает ответственность за отказ удалять из интернета контент, запрещенный в России. Суд назначил компании Google наказание в виде нескольких штрафов в размере 3,8 млн руб. каждый. В результате общая сумма составила 15,2 млн руб.

В августе Таганский суд оштрафовал компанию Google на 7,19 млн руб. за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре. По той же статье он также оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, Inc., которая владеет «Википедией» и другими информационными ресурсами, на 6 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Google штраф Таганский суд Москвы

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Суд в Москве оштрафовал Google за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре
Технологии и медиа
Ликвидатор Google в России подаст новый иск против компании в суд Парижа
Технологии и медиа
Суд отменил положительное решение по иску Дерипаски к Google и Певчих
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Банк России снизил ключевую ставку пятый раз подряд Финансы, 13:30
Путин рассказал о мерах по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации Политика, 13:30
Тренд на коллаборации: как такие альянсы помогают развивать бизнес Отрасли, 13:26
Путин дал совет по борьбе с телефонными мошенниками Общество, 13:25
Путин заявил о поддержке государством разрабатывающих дроны «кулибиных» Политика, 13:23
IBU отказался рассматривать иск о недопуске россиян в ускоренном порядке Спорт, 13:20
Путин оценил потенциал ветеранов военной операции на гражданке Политика, 13:20
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Путин назвал число вступивших в этом году в войска контрактников Политика, 13:18
Путин принес жене погибшего военного извинения за нерасторопность служб Политика, 13:16
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 13:15
Талалаев назвал маразмом увольнение Станковича из «Спартака» Спорт, 13:11
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 13:10
В США утвердили прокриптовалютных кандидатов на посты глав регуляторов Крипто, 13:05
Путин назвал «скромным» рост производительности труда в России Общество, 13:02