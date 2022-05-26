Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов

Отдельные российские интернет-провайдеры получили от Google уведомления об отключении серверов, которые позволяют ускорить загрузку сервисов этой компании. На сетях крупнейших операторов это оборудование продолжает работать

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube. Об этом РБК рассказали два источника на телекоммуникационном рынке. Об этом также сообщил глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко в своем Telegram-канале.

По информации Галушко, уведомления получили несколько операторов связи, в том числе оренбургский провайдер «Радиосвязь» (работает под брендом «Фокус лайф»). Последний получил письмо от одной из ирландских «дочек» Google — компании Raiden Unlimited Company (копия документа есть у РБК), в котором говорилось, что «в связи с изменениями правовой практики» серверы будут отключены и в ближайшее время сотрудники Google свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации.

Представитель «Радиосвязи» подтвердил РБК, что эти серверы были отключены еще 19 мая, а спустя несколько дней пришло уведомление. Ему не известны причины отключения, но он предположил, что, возможно, американская компания посчитала этого оператора слишком маленьким — через установленный у него сервер Google Global Cache проходил относительно небольшой объем трафика.

Такое же уведомление, по словам еще одного собеседника РБК на телекоммуникационном рынке, получил провайдер «МФТИ Телеком». В этом уведомлении Google обратилась к сотрудникам провайдера как «к команде МФТИ», и собеседник связал отключение серверов с тем, что институт находится в санкционных списках.

РБК направил запрос в российскую и ирландскую «дочки» Google, МФТИ и «МФТИ Телеком».

Зачем нужна система Google Global Cache Google устанавливает серверы Google Global Cache на сетях интернет-провайдеров по всему миру, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к собственным сервисам (в первую очередь загрузки видео на YouTube). На этих серверах некоторое время хранится тот контент, который запросил локальный пользователь, например видео с YouTube, и если это видео затем захочет просмотреть другой пользователь из России, оно будет передаваться ему не из зарубежного дата-центра Google, а из внутренней сети провайдера с сервера Google Global Cache. Это позволяет загружать контент быстрее, а провайдеры сокращают объемы трансграничного трафика и, как следствие, расходы на сетевую инфраструктуру.

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Есть ли угроза полного отключения серверов и чем это чревато

Представитель «Ростелекома», крупнейшего российского оператора доступа в интернет, сказал РБК, что в компании «не наблюдают отключений» серверов Google Global Cache. Представитель МТС, в свою очередь, сообщил, что «доставка трафика с ресурсов корпорации Google осуществляется для МТС в штатном режиме». Не видят каких-либо изменений в работе этого оборудования и в «МегаФоне». Представители «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) и «Эр-Телеком Холдинга» отказались от комментариев.

При этом в середине мая российская «дочка» Google — ООО «Гугл» — начала процедуру банкротства. Как пояснял представитель компании, она больше не может обеспечить работу офиса из-за ареста своего банковского счета. Арест был наложен как обеспечительная мера по иску Телекомпании НТВ, которая пытается взыскать неустойку за отказ разблокировать доступ пользователей к своему аккаунту на YouTube. Это лишь одна из претензий, предъявленных к Google различными российскими структурами. Кроме того, в декабре прошлого года суд назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенного в России контента. В мае российские приставы завели в отношении компании дело о принудительном взыскании этой суммы.

Источник РБК в одном из крупных интернет-провайдеров говорит, что банкротство российской «дочки» Google никак не связано с отключением кеширующих серверов. «Эта структура не занималась их обслуживанием. Это глобальная услуга», — пояснил он.

Один из экспертов в области ИТ-услуг добавил, что помимо YouTube на серверах Google Global Cache располагаются другие сервисы Google, например Google CAPTCHA (генерирует случайный набор чисел, букв и их комбинаций для проверки, пытается ли получить доступ к сайту человек или робот). «Если оператор будет лишен возможности хранить этот сервис на сервере Google, у пользователей могут начаться проблемы: CAPTCHA может не загружаться или отображаться как сбой», — прогнозирует он. Это, по мнению эксперта, «теоретически может сказаться на ценах на интернет для пользователей», потому что возросшие расходы на обслуживание операторам придется компенсировать. Также может вырасти нагрузка на сети и снизиться стабильность работы каналов: если раньше было много источников контента и можно было использовать тот, который ближе, то при массовом отключении серверов весь трафик ляжет на несколько зарубежных каналов, которые могут иметь меньше резерва по пропускной способности, будут менее устойчивы перед DDoS-атаками и т.д.

Впрочем, представитель Google ранее заявлял, что, несмотря на банкротство российского юрлица, компания продолжит предоставлять местным пользователям бесплатные сервисы, такие как поисковик, YouTube, Gmail, «Google Карты», Google Play и др.