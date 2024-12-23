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Технологии и медиа ,  
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В Google прокомментировали падение трафика YouTube в России

Трафик YouTube в России упал ниже 20% от средних значений. В Google заявили, что это не связано с техническими сбоями или действиями компании. В Кремле называли эту проблему «не приоритетной для россиян»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Падение трафика видеосервиса YouTube в России не является результатом технических проблем или действий со стороны Google, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Google и YouTube — одни из немногих оставшихся платформ, предлагающих доступ к свободной независимой информации в России. Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — заявили в компании.

Согласно данным статистики Google, трафик YouTube 23 декабря упал ниже 20% от средних значений.

РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

Жалобы на воспроизведение видео на YouTube в хорошем качестве или полную потерю доступа к платформе на сетях фиксированной связи появились в начале августа. У части пользователей видеохостинг продолжил работать на мобильных сетях. Глава Роскомнадзора Андрей Липов объяснял произошедшее «деградацией» кеширующих серверов Google (Google Global Cache, GGC) после ухода компании из России и остановкой их обслуживания.

Пользователи пожаловались на недоступность YouTube на мобильных сетях
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
19 декабря проблемы с загрузкой видео начались на сетях мобильных операторов МТС, «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» (бренд Т2) и «ВымпелКом» («Билайн»). Источник РБК на медиарынке допускал усиление и полную блокировку видеохостинга на всех устройствах. В Google каждый раз отрицали причастность к замедлению работы YouTube в России.

Президент России Владимир Путин также связывал неполадки с необходимостью обслуживания сервисов видеохостинга. Вместе с тем он указывал на необходимость соблюдения российских законов YouTube и Google, которые, по его мнению, «злоупотребляют Сетью для достижения политических целей своих правительств». Глава государства также отметил, что Роскомнадзор имеет вопросы к платформам из-за блокировок российских артистов и политических деятелей. По данным ведомства, в июле 2024-го Google заблокировал 207 отечественных ресурсов на YouTube. Осенью Путин обещал разобраться с замедлением видеохостинга в России. В Кремле называли эти проблемы «не приоритетными для россиян».

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При участии
Евгения Стогова
Россия США Google YouTube трафик Роскомнадзор
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