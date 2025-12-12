 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Ликвидатор Google в России подаст новый иск против компании в суд Парижа

Сюжет
Радио РБК
Предварительный арест акций Google France — это техническая процедура, но ликвидаторы российской «дочки» намерены обратиться с новым иском к корпорации в суд Парижа, заявил представляющий интересы истца адвокат Уильям Жюли
Alphabet GOOGL $312,43 -2,43% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Ликвидаторы российской «дочки» Google — ООО «Гугл» — намерены обратиться в Гражданский суд Парижа, чтобы решения российских судов были признаны подлежащими исполнению во Франции. Об этом в эфире Радио РБК рассказал французский адвокат Уильям Жюли, представляющий интересы ликвидаторов компании в России.

10 декабря, Парижский суд вынес приказ об аресте 100% акций компании Google France в связи с предстоящим рассмотрением заявления ООО «Гугл» к материнской компании. Основанием для ареста стала необходимость обеспечения исполнения решения Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве российской «дочки».

Жюли отметил, что Google сможет оспорить это решение и подать жалобу в суд. Однако установленного срока, в который суд обязан рассмотреть ходатайство, нет: чаще всего речь идет о нескольких месяцах, реже — о паре недель. «Параллельно с этими предварительными арестами мы также подадим еще одно ходатайство в Гражданский суд Парижа. Это будет ходатайство о признании российского решения подлежащим исполнению во Франции — уже официально», — рассказал он.

В случае успеха ликвидаторы российской «дочки» Google смогут добиться окончательного решения об аресте имущества. «И тогда сумма требований — около €110 млн — будет присуждена нам, то есть ликвидатору», — подчеркнул он.

€110 млн — сумма дивидендов, которые российское юрлицо Google перечислило материнской компании в 2021 году незадолго до собственного банкротства. В апреле 2024 года конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский подал заявление о признании недействительной выплаты дивидендов. Основанием для иска стала статья 61.2 закона о банкротстве, регулирующая «вредоносные сделки».

Имущество Google во Франции арестовали по заявлению российской «дочки»
Технологии и медиа
Фото:Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жюли обратил внимание, что предварительные аресты — это обычная техническая процедура. Соответствующее решение принимается до подачи другого ходатайства — того, которым ликвидаторы попросят французские суды признать российское решение подлежащим исполнению. «Это делается особенно тогда, когда есть опасение, что ответчик, в данном случае Google International, может попытаться поиграть в какие-то хитрости, трюки, чтобы избежать выплаты», — объяснил он.

Адвокат считает, что это дело — еще один кейс против этих транснациональных материнских компаний, которые в итоге показали, что считают, что могут делать все, что захотят. «У них так много денег и экономической силы, что они примерно делают, что хотят, пока им суд не «даст по рукам». Google International была наказана по всему миру — в основных юрисдикциях, включая западные страны. Поэтому геополитический аргумент здесь не работает, потому что они уже не раз были оштрафованы в Европе, в США, во Франции. Было очень жесткое финансовое решение против Google от независимого органа, который занимается вопросами защиты данных», — рассказал он. Жюли добавил, что для отрасли это еще один тест — тест верховенства закона. «Я думаю, что это будет еще один тест для отрасли, и, надеюсь, он покажет этим очень мощным экономически компаниям, что они не могут делать все, что хотят, и уходить от ответственности», — считает адвокат.

Кто именно будет представлять Google International в суде, пока неизвестно, поскольку материнская компания никак не отреагировала на продолжающееся разбирательство, отметил адвокат. «На данный момент они молчат, и мы от них ничего не слышали. Но я не сомневаюсь, что они, конечно, вступят в процесс и попытаются бороться и будут смотреть, как будет развиваться ситуация», — сказал Жюли.

Жюли предупредил, что речь идет о долгом процессе, который может занять от одного до полутора лет: «Времени потребуется много, но процесс, по крайней мере, уже начался, и посмотрим, к чему это приведет».

Франция не единственная страна, где ликвидаторы пытаются добиться признания решения российского суда о взыскании средств с материнской компании. Похожие процедуры российская «дочка» инициировала более чем в десятке зарубежных юрисдикций. Партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян, представляющий интересы конкурсного управляющего ООО «Гугл», рассказал РБК, что в мае 2025 года Верховный суд Южно-Африканской Республики поддержал доводы российской стороны и наложил арест на имущество Google на территории страны по аналогичному основанию.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Надежда Сережкина
Google арест Россия Франция дивиденды банкротстсво
Материалы по теме
Еврокомиссия начала расследование против Google из-за режима ИИ в поиске
Технологии и медиа
Google обвинили в слежке за пользователями через ИИ-помощника Gemini
Технологии и медиа
Как Google и Pixar создают психологическую безопасность в командах
Образование
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 13:10 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 13:10
План «Ковер» вокруг Шереметьево отменили через четыре часа после ввода Политика, 13:21
Бразилец Жерсон назвал высосанными из пальца слухи об уходе из «Зенита» Спорт, 13:13
В Киеве опровергли сообщение о согласии на буферную зону на Донбассе Политика, 13:13
Орбан обвинил ЕС в систематическом нарушении законов ради Украины Политика, 13:11
Минобороны отчиталось о взятии восьми населенных пунктов за неделю Политика, 13:10
Четыре российских аэропорта закрыли для полетов Политика, 13:09
Тарпищев фразой «ушли не лидеры» оценил смену гражданства теннисисток Спорт, 13:08
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Ушаков ответил на слова Зеленского о референдуме по Донбассу Политика, 13:06
В Красноярске прошла Всероссийская конференция в области финпросвещения Пресс-релиз, 12:50
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:45
Выплаты пенсий перенесли с январских выходных на декабрь Общество, 12:43
Турция призвала Украину согласиться на территориальные потери ради мира Политика, 12:42
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41