Ликвидатор Google в России подаст новый иск против компании в суд Парижа

Предварительный арест акций Google France — это техническая процедура, но ликвидаторы российской «дочки» намерены обратиться с новым иском к корпорации в суд Парижа, заявил представляющий интересы истца адвокат Уильям Жюли

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Ликвидаторы российской «дочки» Google — ООО «Гугл» — намерены обратиться в Гражданский суд Парижа, чтобы решения российских судов были признаны подлежащими исполнению во Франции. Об этом в эфире Радио РБК рассказал французский адвокат Уильям Жюли, представляющий интересы ликвидаторов компании в России.

10 декабря, Парижский суд вынес приказ об аресте 100% акций компании Google France в связи с предстоящим рассмотрением заявления ООО «Гугл» к материнской компании. Основанием для ареста стала необходимость обеспечения исполнения решения Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве российской «дочки».

Жюли отметил, что Google сможет оспорить это решение и подать жалобу в суд. Однако установленного срока, в который суд обязан рассмотреть ходатайство, нет: чаще всего речь идет о нескольких месяцах, реже — о паре недель. «Параллельно с этими предварительными арестами мы также подадим еще одно ходатайство в Гражданский суд Парижа. Это будет ходатайство о признании российского решения подлежащим исполнению во Франции — уже официально», — рассказал он.

В случае успеха ликвидаторы российской «дочки» Google смогут добиться окончательного решения об аресте имущества. «И тогда сумма требований — около €110 млн — будет присуждена нам, то есть ликвидатору», — подчеркнул он.

€110 млн — сумма дивидендов, которые российское юрлицо Google перечислило материнской компании в 2021 году незадолго до собственного банкротства. В апреле 2024 года конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский подал заявление о признании недействительной выплаты дивидендов. Основанием для иска стала статья 61.2 закона о банкротстве, регулирующая «вредоносные сделки».

Жюли обратил внимание, что предварительные аресты — это обычная техническая процедура. Соответствующее решение принимается до подачи другого ходатайства — того, которым ликвидаторы попросят французские суды признать российское решение подлежащим исполнению. «Это делается особенно тогда, когда есть опасение, что ответчик, в данном случае Google International, может попытаться поиграть в какие-то хитрости, трюки, чтобы избежать выплаты», — объяснил он.

Адвокат считает, что это дело — еще один кейс против этих транснациональных материнских компаний, которые в итоге показали, что считают, что могут делать все, что захотят. «У них так много денег и экономической силы, что они примерно делают, что хотят, пока им суд не «даст по рукам». Google International была наказана по всему миру — в основных юрисдикциях, включая западные страны. Поэтому геополитический аргумент здесь не работает, потому что они уже не раз были оштрафованы в Европе, в США, во Франции. Было очень жесткое финансовое решение против Google от независимого органа, который занимается вопросами защиты данных», — рассказал он. Жюли добавил, что для отрасли это еще один тест — тест верховенства закона. «Я думаю, что это будет еще один тест для отрасли, и, надеюсь, он покажет этим очень мощным экономически компаниям, что они не могут делать все, что хотят, и уходить от ответственности», — считает адвокат.

Кто именно будет представлять Google International в суде, пока неизвестно, поскольку материнская компания никак не отреагировала на продолжающееся разбирательство, отметил адвокат. «На данный момент они молчат, и мы от них ничего не слышали. Но я не сомневаюсь, что они, конечно, вступят в процесс и попытаются бороться и будут смотреть, как будет развиваться ситуация», — сказал Жюли.

Жюли предупредил, что речь идет о долгом процессе, который может занять от одного до полутора лет: «Времени потребуется много, но процесс, по крайней мере, уже начался, и посмотрим, к чему это приведет».

Франция не единственная страна, где ликвидаторы пытаются добиться признания решения российского суда о взыскании средств с материнской компании. Похожие процедуры российская «дочка» инициировала более чем в десятке зарубежных юрисдикций. Партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян, представляющий интересы конкурсного управляющего ООО «Гугл», рассказал РБК, что в мае 2025 года Верховный суд Южно-Африканской Республики поддержал доводы российской стороны и наложил арест на имущество Google на территории страны по аналогичному основанию.