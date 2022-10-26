ФАС сообщила о необходимости маркировки рекламы в телеграм-каналах

ФАС уточнила правила маркировки рекламы в отношении «Телеграма». Ранее в ведомстве сообщали, что мессенджер не попадает под новые требования и в нем не требуется дополнительных отметок

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Маркировка рекламы в «Телеграме» обязательна, если она публикуется в каналах, распространяющих информацию широкому кругу пользователей, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.

Дело в том, что с сентября в России вступил в силу закон о рекламе в интернете, который обязал компании маркировать все виды интернет-рекламы и подавать сведения о ней в Роскомнадзор.

ФАС изначально сообщала, что на публикации в «Телеграме» новое требование не распространяется, но теперь уточнила правила. Как пояснили в ведомстве, маркировать рекламу в «Телеграме» не нужно в том случае, когда ресурс используется как мессенджер, то есть для обмена сообщениями между конкретными пользователями.

«Если «Телеграм» используется для донесения информации широкому кругу пользователей посредством предлагаемых сервисных возможностей (через телеграм-каналы), то такая реклама подпадает под действие закона о рекламе и требует маркировки», — говорится в сообщении ФАС.

РБК направил запрос в ФАС.

Согласно новому закону о рекламе в интернете, собирать информацию о рекламодателях будут операторы рекламных данных, они же обязаны передавать ее в Единый реестр интернет-рекламы, созданный Роскомнадзором. Передаваться в ведомство будет сам текст рекламы, информация по договорам участников сделки и статистике по показам. По итогам каждого месяца оператор передает отчет в реестр. Хранить информацию о рекламе нужно будет не менее года.