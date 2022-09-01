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В России вступил в силу закон о тотальном учете рекламы

Заказчики, агентства и интернет-площадки теперь должны передавать в Роскомнадзор информацию обо всей размещаемой в Сети рекламе через специальных посредников — операторов рекламных данных
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В России 1 сентября вступил в силу новый закон о рекламе в интернете. Поправки обязывают компании маркировать все виды интернет-рекламы (контекстную, таргетированную и медийную) и подавать сведения о ней в Роскомнадзор.

Операторы рекламных данных (ОРД) теперь будут собирать информацию о рекламодателях, рекламораспространителях и посредниках и самостоятельно передавать ее в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), созданный Роскомнадзором. Передаваться также будет информация о текстовом содержимом рекламы, договорах участников сделок, статистике по показам. Это необходимо сделать еще до запуска рекламы, а по итогам каждого месяца в реестр будет передаваться отчет.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Операторы должны хранить данные как минимум год. Все участники цепочки смогут получать из реестра информацию, которая касается непосредственно их, при этом рекламодатель будет видеть информацию по всей цепочке.

В июле РБК писал, что на статус ОРД претендуют «Яндекс», VK, Ozon, МТС, «ВымпелКом» и AmberData (50% в последней принадлежит Национальной медиа группе). Таких операторов может быть сколько угодно, но к ним есть определенные требования: это должно быть российское юрлицо с уставным капиталом не менее 200 млн руб., которое может документально подтвердить, что с ним готовы сотрудничать рекламные системы и рекламораспространители с годовым доходом от таких услуг более 2,5 млрд руб.

Доступ к содержащимся в базе сведениям также будет у ФАС и ФНС. Непредоставление данных влечет за собой штраф (от 2-2,5 тыс. руб. для физических лиц до 100–500 тыс. руб. для юридических).

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Рекламодатели с 1 сентября обязаны будут маркировать интернет-рекламу уникальными токенами (их будет выдавать Роскомнадзор). Нововведения коснутся всей рекламы, предназначенной для размещения на территории России, в том числе нативной рекламы у блогеров. Исключение составляют e-mail-рассылки и push-уведомления компаний, а также трансляции теле- и радиоэфиров в Сети. Реклама собственных товаров и услуг, размещаемая в соцсетях или на сайте компании, тоже не подпадает под изменения.

Поправки в закон о рекламе в прошлом году предложил депутат от ЛДПР Сергей Жигарев. Роскомнадзор пояснял, что инициатива направлена на «создание прозрачных и справедливых отношений между участниками рынка интернет-рекламы». Минцифры тоже высказывалось в поддержку «определенной формализации процессов в интернете».

Инициативу критиковали участники рынка, указывая, что малый и средний бизнес запускает рекламные кампании на многих небольших интернет-ресурсах и отследить это невозможно.

Директор по бизнес-консалтингу российского офиса Publicis Groupe Юлия Удовенко отмечала, что законопроект не учитывает глобальности рекламного рынка. Впрочем, теперь, на фоне российской спецоперации на Украине, многие глобальные корпорации приостановили маркетинговую активность в России, а иностранные площадки прекратили показ рекламы в русскоязычном сегменте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что, если иностранное лицо, «осуществляющее деятельность» в Рунете, не передаст необходимые данные в реестр, к нему применят «меры понуждения».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
реклама закон о рекламе Роскомнадзор
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