В России вступил в силу закон о тотальном учете рекламы

Заказчики, агентства и интернет-площадки теперь должны передавать в Роскомнадзор информацию обо всей размещаемой в Сети рекламе через специальных посредников — операторов рекламных данных

Фото: АГН «Москва»

В России 1 сентября вступил в силу новый закон о рекламе в интернете. Поправки обязывают компании маркировать все виды интернет-рекламы (контекстную, таргетированную и медийную) и подавать сведения о ней в Роскомнадзор.

Операторы рекламных данных (ОРД) теперь будут собирать информацию о рекламодателях, рекламораспространителях и посредниках и самостоятельно передавать ее в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), созданный Роскомнадзором. Передаваться также будет информация о текстовом содержимом рекламы, договорах участников сделок, статистике по показам. Это необходимо сделать еще до запуска рекламы, а по итогам каждого месяца в реестр будет передаваться отчет.

Операторы должны хранить данные как минимум год. Все участники цепочки смогут получать из реестра информацию, которая касается непосредственно их, при этом рекламодатель будет видеть информацию по всей цепочке.

В июле РБК писал, что на статус ОРД претендуют «Яндекс», VK, Ozon, МТС, «ВымпелКом» и AmberData (50% в последней принадлежит Национальной медиа группе). Таких операторов может быть сколько угодно, но к ним есть определенные требования: это должно быть российское юрлицо с уставным капиталом не менее 200 млн руб., которое может документально подтвердить, что с ним готовы сотрудничать рекламные системы и рекламораспространители с годовым доходом от таких услуг более 2,5 млрд руб.

Доступ к содержащимся в базе сведениям также будет у ФАС и ФНС. Непредоставление данных влечет за собой штраф (от 2-2,5 тыс. руб. для физических лиц до 100–500 тыс. руб. для юридических).

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Рекламодатели с 1 сентября обязаны будут маркировать интернет-рекламу уникальными токенами (их будет выдавать Роскомнадзор). Нововведения коснутся всей рекламы, предназначенной для размещения на территории России, в том числе нативной рекламы у блогеров. Исключение составляют e-mail-рассылки и push-уведомления компаний, а также трансляции теле- и радиоэфиров в Сети. Реклама собственных товаров и услуг, размещаемая в соцсетях или на сайте компании, тоже не подпадает под изменения.

Поправки в закон о рекламе в прошлом году предложил депутат от ЛДПР Сергей Жигарев. Роскомнадзор пояснял, что инициатива направлена на «создание прозрачных и справедливых отношений между участниками рынка интернет-рекламы». Минцифры тоже высказывалось в поддержку «определенной формализации процессов в интернете».

Инициативу критиковали участники рынка, указывая, что малый и средний бизнес запускает рекламные кампании на многих небольших интернет-ресурсах и отследить это невозможно.

Директор по бизнес-консалтингу российского офиса Publicis Groupe Юлия Удовенко отмечала, что законопроект не учитывает глобальности рекламного рынка. Впрочем, теперь, на фоне российской спецоперации на Украине, многие глобальные корпорации приостановили маркетинговую активность в России, а иностранные площадки прекратили показ рекламы в русскоязычном сегменте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что, если иностранное лицо, «осуществляющее деятельность» в Рунете, не передаст необходимые данные в реестр, к нему применят «меры понуждения».