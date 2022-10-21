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ФАС вывела публикации в «Телеграме» из-под закона о маркировке рекламы

На рекламные посты в «Телеграме» требование о маркировке интернет-рекламы, вступившее в силу 1 сентября, распространяться не будет, заявили в ФАС. Но в YouTube правило действовать будет без исключений
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Новые требования о маркировке рекламы не распространяются на публикации в «Телеграме». Об этом говорится в ответе ФАС на запрос Ассоциации блогеров и агентств (АБА) (есть у РБК).

Как пояснили в АБА, юристы ассоциации спросили у ведомства, нужно ли в связи с новыми изменениями в законодательстве маркировать интеграции в YouTube и «Телеграме». В ведомстве ответили, что правило о маркировке решено не распространять на публикации в «Телеграме», так как это мессенджер. Однако необходимость маркировки рекламы в видеороликах на YouTube сохраняется.

В АБА утверждают, что ответ ФАС противоречит опубликованным ранее требованиям Роскомнадзора о маркировке. Сейчас юристы ассоциации готовят уточняющие запросы в ведомства.

«Мы с большой радостью приветствуем это решение ФАС. Закон о маркировке рекламы вышел явно недоработанный и оставил много вопросов у представителей индустрии; в своем текущем виде он убивает нативные интеграции и вирусные кампании, тормозит развитие рынка. Хорошо, если данный закон не будет касаться «Телеграма», — заявил Максим Перлин, сооснователь Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и CEO Blacklight.

1 сентября в России вступил в силу закон о рекламе в интернете. Он обязал компании маркировать все виды интернет-рекламы и подавать сведения о ней в Роскомнадзор. Собирать информацию о рекламодателях будут операторы рекламных данных (ОРД), они же обязаны самостоятельно передавать ее в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), созданный Роскомнадзором.

Передаваться в Роскомнадзор должна информация о текстовом содержимом рекламы, договорах участников сделок, статистике по показам. По итогам каждого месяца в реестр оператор передает отчет. Хранить информацию о рекламе нужно будет не менее года.

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Количество операторов рекламы не ограничено, но тот, кто захочет им стать, должен иметь российское юрлицо с уставным капиталом не менее 200 млн руб. Также ему необходимо документально подтвердить, что с ним готовы сотрудничать рекламные системы и распространители рекламы, чей совокупный годовой доход от этого бизнеса превышает 2,5 млрд руб. На статус оператора рекламных данных в России претендуют «Яндекс», VK, Ozon, МТС, «ВымпелКом» и AmberData (50% в последней принадлежит Национальной медиа группе).

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