Омбудсмен сочла аналог «Синего кита» причиной атаки в школе в Челябинске
Причиной нападения подростка на школу в Челябинске мог стать новый суицидальный квест, считает омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает «РИА Новости».
«Даже в случае с Челябинском сейчас есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом, мы сейчас тоже в этом разбираемся», — заявила Львова-Белова.
Ранее телеграм-каналы Shot и Baza писали, что школьник, устроивший нападение на школу, был участником суицидальной игры, в которой он выполнял задания, а в конце игры должен был совершить самоубийство. «РИА Новости» узнало, что правоохранительные органы нашли в соцсетях подростка упоминание организации RNBWN. Так называют сообщество «Красный дельфин», считающееся аналогом «Синего кита».
Утром 16 сентября 13-летний подросток напал с молотком и ножом на учеников и педагогов школы № 68 в Челябинске. Пострадали четыре человека — учительница, две девочки и мальчик (всем детям по 13 лет). Позже нападавшего задержали. Росгвардия назвала причиной нападения конфликт между школьниками.
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