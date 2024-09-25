В Узбекистане учительница избила школьника на уроке русского языка
В Ташкенте учительница по русскому языку в ходе конфликта избила одного из учеников, сообщает местное издание Upl.uz.
Момент с инцидентом, который попал на камеры видеонаблюдения, опубликовал телеграм-канал «Кетмень — Новости Узбекистана». На кадрах видно, как преподаватель оттаскивает ребенка от его парты к доске, бьет по лицу, а когда ученик пытается вернуться на свое место — толкает, хватает за горло, бьет по руке и вырывает из рук тетрадку.
Инцидент произошел 23 сентября в школе № 188, расположенной в Чиланзарском районе Ташкента, заявили в городском управлении дошкольного и школьного образования. Родители ребенка обратились в правоохранительные органы, проводится служебная проверка.
Сама учительница, сказали в управлении, работала в школе первый день, ее взяли с испытательным сроком и еще официально не трудоустроили.
Издание «Взгляд.uz» со ссылкой на телеграм-канал «Потребитель.уз» пишет, что конфликт возник после того, как мальчик сделал учительнице замечание, что та вела урок русского языка на узбекском. Такую же версию событий приводит телеграм-канал «Осторожно, новости».
Мать ученика рассказала, что созванивалась с учительницей после инцидента и та «не испытывает никакого сожаления о содеянном». «Более того, она выразила мнение, что Узбекистан — это страна для узбеков, а остальные должны покинуть её», — цитирует женщину «Взгляд.uz».
В офисе детского омбудсмена Узбекистана заявили изданию, что взяли ситуацию на контроль.
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