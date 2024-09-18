СК рассказал об отключенных рамках в школе Челябинска

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Школу в Челябинске, в которой подросток напал на учеников, охраняли формально, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Пропускной режим на входе в учебное учреждение не велся должным образом: в школе не были подключены рамка металлоискателя и турникет, рассказали агентству в управлении СК по региону.

Атака на учащихся школы № 68 в Челябинске произошла 16 сентября. Семиклассник принес туда нож, молоток и муляж пневматического пистолета и напал на одноклассников на перемене после первого урока. Ранения получили трое детей, а также 57-летняя учительница.

В ночь на 18 сентября спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших подростков. Они будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров. В столицу детей доставил самолет Ан-148, оснащенный кардиомониторами и аппаратом ИВЛ. Во время полета вместе с пострадавшими находились врачи.