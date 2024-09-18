 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК рассказал об отключенных рамках в школе Челябинска

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Школу в Челябинске, в которой подросток напал на учеников, охраняли формально, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Пропускной режим на входе в учебное учреждение не велся должным образом: в школе не были подключены рамка металлоискателя и турникет, рассказали агентству в управлении СК по региону.

Пострадавших при нападении на школу в Челябинске детей доставили в Москву
Общество
Фото:МЧС России

Атака на учащихся школы № 68 в Челябинске произошла 16 сентября. Семиклассник принес туда нож, молоток и муляж пневматического пистолета и напал на одноклассников на перемене после первого урока. Ранения получили трое детей, а также 57-летняя учительница.

В ночь на 18 сентября спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших подростков. Они будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров. В столицу детей доставил самолет Ан-148, оснащенный кардиомониторами и аппаратом ИВЛ. Во время полета вместе с пострадавшими находились врачи.

Бизнес с Индией. Аналитика, тренды и практика ведения бизнеса
Практики Практики

Потехе час: как индийские праздники влияют на бизнес

Практики Практики

Как выстроить отношения с бизнес-партнерами из Индии

Практики Практики

Себя показать: почему важно участвовать в индийских бизнес-выставках

Практики Практики

Филиал или проектный офис: как выбрать форму входа на рынок Индии

Практики Практики

О каких индийских особенностях важно знать до экспансии на рынок

Индустрии Индустрии

Ставка на море: что нужно знать о портовой инфраструктуре Индии

Регулирование Регулирование

Специальный порядок: что нужно знать об особых экономических зонах Индии

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Теги
Челябинск Школа Следственный комитет
Материалы по теме
Пострадавших при нападении на школу в Челябинске детей доставили в Москву
Общество
Омбудсмен сочла аналог «Синего кита» причиной атаки в школе в Челябинске
Общество
«Ъ» узнал, когда прекратят дело о нападении на школу в Челябинске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 101,51 (+0,23) Инвестиции, 17 сен, 17:39 Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 91,43 (+0,29) Инвестиции, 17 сен, 17:39
«Рома» уволила легенду клуба с поста главного тренераСпорт, 11:55
Суды начали препятствовать «раздолжнителям» в делах о банкротстве россиянФинансы, 11:49
СК рассказал об отключенных рамках в школе ЧелябинскаОбщество, 11:38
Метод 1–3–5: как ставить стратегические цели, которые вдохновят командуPro, 11:35
Россияне и жители других стран увидели «Урожайную Луну» и затмениеОбщество, 11:30
Стало известно, куда задержанный боксер Усик собирался лететь из КраковаСпорт, 11:28
В Молдавии предложили отправить в отставку начальника Генштаба армииПолитика, 11:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Замдиректора школы в Челябинске задержали после нападения ученикаОбщество, 11:20
Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям после лечения от ракаОбщество, 11:14
NYT узнала о переключателях, установленных в пейджеры «Хезболлы»Политика, 11:13
Губернатор поручил проследить за порядком в эвакуированном ТоропцеПолитика, 11:12
Walla узнал, почему Израиль решился на операцию с пейджерами «Хезболлы»Политика, 11:00
Курс биткоина закрепился выше $60 тыс.Крипто, 11:00
ФСБ показала видео обысков в женской исламистской ячейке в ТатарстанеПолитика, 10:59