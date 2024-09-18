Суд отпустил замдиректора ЧОП по делу о нападении в челябинской школе

Центральный суд Челябинска отказался арестовать и освободил в зале заседания задержанного замдиректора охранного предприятия, которое должно было обеспечивать безопасность в школе № 68, где ученик напал на одноклассников и учителя с ножом и молотком.

«В ходатайстве об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей отказать», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее следователи сообщили, что школу охраняли формально — там не были подключены рамка металлоискателя и турникет.

Нападение в школе № 68 в Челябинске произошло 16 сентября. Семиклассник принес нож, молоток и муляж пневматического пистолета и напал на одноклассников на перемене после первого урока. Ранения получили две девочки и мальчик, а также 57-летняя учительница. Детей доставили на лечение в Москву.

В школах города после случившегося усилили меры безопасности, сообщила мэр Челябинска Наталья Котова. Она поручила провести дополнительные проверки и проинструктировать службы охраны.