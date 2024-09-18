Замдиректора челябинской школы не стали арестовывать по делу о нападении
Центральный районный суд Челябинска отказался арестовывать заместителя директора школы № 68 по ходатайству следствия, передает «РИА Новости». В этой школе 16 сентября произошло нападение ученика на одноклассников, против замдиректора было возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 («Халатность») УК РФ.
Ранее аналогичное решение суд принял в отношении замдиректора охранного предприятия, обеспечивавшего безопасность в школе.
Семиклассник принес нож, молоток и муляж пневматического пистолета и напал на одноклассников на перемене после первого урока. Ранения получили две девочки и мальчик, а также 57-летняя учительница. Детей доставили на лечение в Москву.
В школах Челябинска после случившегося усилили меры безопасности, сообщила мэр города Наталья Котова. Она поручила провести дополнительные проверки и проинструктировать службы охраны.
Следственный комитет после случившегося возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.
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