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Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Руководитель полета назвал время новой стыковки «Союза» с Федором и МКС
Вторая попытка назначена на 6 утра 27 августа. Специалисты проверили аппаратуру системы «Курс» на МКС, неполадки с которой, по данным NASA, стали причиной отмены стыковки 24 августа
Владимир Соловьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Вторая попытка стыковки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту и МКС состоится 27 августа около 6 утра мск. Об этом экипажу «Союза МС-13» заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Трансляция переговоров велась на сайте NASA.

«Завтра у нас в 6 с копейками стыковка», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Стыковка назначена на 06:12 мск 27 августа, сообщил ранее «Роскосмос».

Утром 26 августа «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента станции. Экипаж — космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство) — перешел на борт МКС.

Технологии и медиа
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС

Решение о перестыковке было принято 24 августа, после того как «Союз МС-14» с Федором не смог пристыковаться к станции. Как отмечал ранее Соловьев, кораблю будет проще пристыковаться к агрегатному отсеку, так как там «больше возможностей для контроля, особенно на ближнем участке».

По предварительным данным NASA, причиной неудачи «Союза МС-14» во время первой попытки стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту МКС. Оборудование на корабле было исправно. Тогда «Союз» начал сближение со станцией в районе причального модуля, приблизился на 100 м, но затем завис и стал отдаляться от МКС.

Общество
NASA назвало причину отмены стыковки «Союза» с МКС

Перед второй попыткой стыковки специалисты проверили аппаратуру системы «Курс», сообщил Соловьев журналистам. «Она нормально работает. Полагаю, что замечаний у нас не будет», — цитирует его ТАСС.

Федор должен стать первым российским антропоморфным роботом на МКС. Он был помещен в кресло командира «Союза», но не смог взять на себя управление, поскольку в его программу заложены ограничения на работы внутри корабля. На станции он будет выполнять задачи под руководством космонавта Александра Скворцова. По плану он должен провести на орбите 17 дней, а затем в спускаемом аппарате вернуться на Землю.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: МКС, «Союз МС», стыковка
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