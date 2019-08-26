Руководитель полета назвал время новой стыковки «Союза» с Федором и МКС

Вторая попытка стыковки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту и МКС состоится 27 августа около 6 утра мск. Об этом экипажу «Союза МС-13» заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Трансляция переговоров велась на сайте NASA.
«Завтра у нас в 6 с копейками стыковка», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Стыковка назначена на 06:12 мск 27 августа, сообщил ранее «Роскосмос».
Утром 26 августа «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента станции. Экипаж — космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство) — перешел на борт МКС.