Руководитель полета назвал время новой стыковки «Союза» с Федором и МКС

Руководитель полета назвал время новой стыковки «Союза» с Федором и МКС

Вторая попытка назначена на 6 утра 27 августа. Специалисты проверили аппаратуру системы «Курс» на МКС, неполадки с которой, по данным NASA, стали причиной отмены стыковки 24 августа

Владимир Соловьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Вторая попытка стыковки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту и МКС состоится 27 августа около 6 утра мск. Об этом экипажу «Союза МС-13» заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Трансляция переговоров велась на сайте NASA.

«Завтра у нас в 6 с копейками стыковка», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Стыковка назначена на 06:12 мск 27 августа, сообщил ранее «Роскосмос».

Утром 26 августа «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента станции. Экипаж — космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство) — перешел на борт МКС.