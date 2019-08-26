«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС

Это позволит совершить повторную попытку стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федор» к модулю «Звезда». Первая попытка 24 августа закончилась неудачей

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Экипаж начал маневр в 06:35 мск и завершил через 25 минут — в 07:00 мск, уточняет ТАСС.

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