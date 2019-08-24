ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС

В Центре управления полетами (ЦУП) полагают, что для стыковки «Союза МС-14» к МКС может потребоваться проведение перестыковки «Союза МС-13». Об этом заявил первый замгенконструктора РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев во время переговоров, трансляция которых велась на сайте NASA.

По словам Соловьева, в ЦУП склоняются к тому, что «надо организовать перестыковку «Союзом», который на агрегатном отсеке, к этому МИМ-2 (малый исследовательский модуль «Поиск») в ручном режиме, там условия освещенности вроде нормальные» (цитата по ТАСС). В случае принятия решения о перестыковке она состоится утром 25 августа.

В настоящий момент «Союз МС-13» пристыкован к узлу служебного модуля «Звезда». По мнению Соловьева, «Союзу МС-14» с роботом «Федор» на борту будет проще пристыковаться к агрегатному отсеку, так как там «больше возможностей для контроля, особенно на ближнем участке».

Ранее 24 августа «Союз» с роботом «Федор» на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки. Корабль приблизился к космической станции ближе чем на 100 м, однако потом завис у причального модуля, после чего начал отходить от МКС. Позже руководитель российского сегмента полета заявил, что повторная стыковка будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа. По данным NASA, причиной неполадок стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции.