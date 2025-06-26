Google и TikTok разместили свое оборудование поближе к России

Google, TikTok и ряд других компаний разместили кэширующее оборудование в Варшаве. Таким образом компании пытаются ускорить загрузку контента для российских пользователей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С прошлого года ряд крупных зарубежных технологических компаний, чьи пользователи потребляют много трафика, начали располагать свои кэширующие серверы в дата-центрах в Варшаве, чтобы быть ближе к российским и белорусским пользователям. Об этом рассказал замгендиректора белорусского Национального центра обмена трафиком (НЦОТ) Виталий Карбовский, выступая на International Night Telecom Forum, который проходит 24–28 июня в Санкт-Петербурге.

Кэширующие серверы ускоряют загрузку контента за счет того, что он хранится локально. Среди тех, кто разместил свое оборудование в Варшаве, Карбовский назвал американские Google, Facebook (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещена в России) и Akamai (CDN-провайдер, работает с Apple, Steam, Microsoft и др. крупными игроками), китайскую ByteDance (владеет TikTok), а также британского провайдера CDN 77 и др. По словам Карбовского, «как минимум Google и Akamai обращались к белорусским операторам, чтобы те оказали содействие в подключении российских операторов» через варшавское оборудование.

Он отметил, что из-за санкций те CDN (сети доставки контента), которые были построены в России до 2022 года, не модернизируются. В Варшаве, по его словам, сейчас оборудование более мощное, чем во Франкфурте-на-Майне, где расположена наиболее популярная среди российских операторов точка обмена трафиком с зарубежными провайдерами.

В разговоре с РБК Виталий Карбовский пояснил, что точка обмена трафиком во Франкфурте, которой традиционно пользуются операторы из России, Белоруссии и Казахстана, сейчас перегружена, в том числе из-за роста числа пользователей VPN-сервисов. Кроме того, в силу географии передача трафика из Варшавы до Москвы через Белоруссию происходит на 14–15 миллисекунд быстрее, чем из Франкфурта.

Тенденцию подтвердил Николай Метлюк, гендиректор Piter-IX (точка обмена трафиком в Санкт-Петербурге). По его словам, Piter-IX подключена к кэширующим серверам, размещенным в Варшаве. «Мы более двух лет просили зарубежных партнеров разместить там серверы, это наиболее близкая из возможных точек размещения серверов с учетом санкций и других нюансов. Для зарубежных компаний логика понятна — трафик от российских пользователей идет, его нужно как-то отдавать», — пояснил он.

Что не так с трафиком зарубежных сервисов в России

Скорость загрузки видео или другого контента для российских пользователей зависит не только от того, какие скорости передачи данных обеспечивает оператор доступа в интернет, но и от того, как далеко от пользователя расположен сервер, с которого этот контент загружается. До 2022 года крупнейшие поставщики контента старались располагать кэширующие серверы на территории России или договаривались о доставке своего контента с крупными CDN-провайдерами, работающими по всему миру. Так, Google размещал в России, как и в других странах, серверы Google Global Cache на сетях всех операторов связи, абоненты которых генерировали определенный объем трафика. Но после начала специальной военной операции на Украине Google приостановил деятельность в России и перестал модернизировать это оборудование. Именно с этим российские власти связывают снижение скорости доступа к YouTube (принадлежит Google), которое с августа прошлого года наблюдалось сначала на сетях фиксированной связи, а потом и мобильных. В самом Google заявляли, что проблема не связана с неисправностью их оборудования.

Ряд крупных поставщиков контента, в том числе Facebook, никогда не имели кэширующих серверов на территории России. При этом в ноябре принадлежащий Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» рекомендовал российским компаниям отказаться от использования CDN-сервиса Cloudflare. Тогда же депутат Госдумы Антон Горелкин допустил, что в списке «нерекомендованных сервисов» могут оказаться Akamai и CDN77. Позже операторы жаловались на недоступность иностранных сервисов и игр, которые используют для доставки контента Cloudflare.

Из-за перечисленных проблем крупные операторы начали получать трафик Google с зарубежных точек обмена. Это, а также рост популярности VPN-сервисов, DDoS-атак и др. факторов привело к росту зарубежного трафика почти на треть, рассказывал год назад представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

Сейчас несколько участников рынка сказали, что появление оборудования зарубежных поставщиков контента в Варшаве на них не повлияет. Так, гендиректор MSK-IX (московская точка обмена трафиком, принадлежит «Ростелекому») Евгений Морозов говорит, что большая часть из перечисленных контент-провайдеров подключены к ним напрямую, «их трафик доступен для всех участников и продолжает стабильно расти».

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») заявил, что Франкфурт «давно является традиционным местом обмена трафиком в Европе и активно развивается, оставаясь основной площадкой для операторов связи». «Несмотря на популярность Амстердама, там возникли регуляторные и технические сложности, ограничивающие развитие. «Билайн» активно инвестирует в международную инфраструктуру: недавно модернизировал узел во Франкфурте и готовится запустить новый международный узел в Хельсинки. Что касается Варшавы, компания не планирует развертывание своего узла, поскольку большинство крупных поставщиков контента сосредоточены во Франкфурте и Амстердаме, а Хельсинки расположен гораздо удобнее с точки зрения возможности состыковаться с зарубежными сетями и контент-генераторами. Таким образом, изменения инфраструктуры в Варшаве никак не влияют на работу сети «Билайн», — сказал представитель «ВымпелКома».

Еще один участник рынка говорит, что Варшава действительно расположена ближе к западным регионам России и Белоруссии, чем многие другие точки обмена, что может дать небольшой выигрыш в скорости для пользователей в отдельных регионах, но разница будет незначительной. Он указал, что крупные поставщики контента всегда пытаются диверсифицировать свою инфраструктуру, чтобы снизить зависимость от одного хаба.

Представитель «МегаФона» отказался от комментариев. РБК направил запрос в МТС и «ЭР-Телеком Холдинг».