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Технологии и медиа ,  
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Шадаев заявил об отсутствии интереса YouTube к соблюдению законов России

Максут Шадаев
Максут Шадаев (Фото: Андрей Махотин для РБК)

Компания YouTube пока не показывает заинтересованности в исполнении требований российского законодательства, необходимых для восстановления его работы в России, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. Его слова приводит «Интерфакс».

«Пока компания не демонстрирует такой заинтересованности», — подчеркнул министр.

Шадаев отметил, что Роскомнадзор выставил ряд претензий к YouTube. В случае если компания выполнит эти требования и разблокирует отечественный контент, вопрос о восстановлении работы платформы будет обсуждаться.

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Бизнес

Для возобновления работы YouTube в России недостаточно снятия антироссийских санкций, в феврале заявил зампред Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он отметил, что остаются нерешенные вопросы, включая неоплаченные компанией Google штрафы.

По данным Роскомнадзора, общая сумма штрафов в отношении компании Google за последние три года по состоянию на декабрь 2024-го превысила 25 млрд руб., а с 2021 года составила более 34,5 млрд руб. Компания заблокировала более 200 каналов российских СМИ, журналистов и общественных деятелей и оставляла без ответа требования ведомства о разблокировке.

Кроме того, с компанией судятся 17 российских телеканалов — к концу января сумма их требований достигла 1,8 дуодециллиона руб. (единица с 39 нулями). В 2021-м суд обязал Google в течение девяти месяцев восстановить доступ телеканалов к их YouTube-каналам, однако американская компания этого не сделала и за каждый день неисполнения решения получала штраф в размере 100 тыс. руб., при этом сумма штрафа удваивалась каждую неделю, пока решение суда не исполнено. В марте арбитражный суд ограничил начисление неустойки периодом признания российского ООО «Гугл» банкротом (18 октября 2023-го). Сумма неустойки по искам телеканалов на эту дату составляла 91,5 квинтиллиона руб. (единица с 18 нулями).

По словам Горелкина, компания Google не должна игнорировать судебные решения об удалении противоправного контента. Кроме того, ей необходимо выполнить требования российского закона о «приземлении», открыв представительство в стране.

Ранее Роскомнадзор связывал проблемы с доступом к YouTube с уходом Google из России, однако в самой компании заявили, что это не связано с техническими причинами.

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Минцифры Максут Шадаев YouTube Роскомнадзор
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Максут Шадаев
политик, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
11 ноября 1979 года
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