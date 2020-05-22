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Facebook допустил переход на удаленку до половины своих сотрудников

Процесс перехода может занять от пяти до десяти лет. При этом зарплата сотрудников, живущих в городах с более низкой стоимостью жизни, может быть урезана
Facebook FB $230 -0,54% Купить
Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters

Около половины сотрудников Facebook могут начать работать удаленно на постоянной основе в течение следующих пяти-десяти лет, заявил глава компании Марк Цукерберг, сообщает The Washington Post.

Facebook начнет с того, что будет нанимать на условиях удаленной работы людей, которые живут в нескольких часах езды от ближайшего к ним офиса компании. «Расширение географии найма, в особенности в США и Канаде, позволит найти много новых, талантливых людей, которые до этого не рассматривали для себя возможность переезда в большой город», — сказал Цукерберг. Также некоторые уже работающие сотрудники получат возможность работать из дома.

При этом зарплата работников на удаленке будет зависеть от стоимости жизни в их городе. «Это значит, что, если вы проживаете в месте, где стоимость жизни существенно ниже или стоимость труда ниже, тогда и зарплаты, как правило, будут несколько ниже», — отметил глава компании. Желающие перейти на удаленную работу должны сообщить об этом компании до 1 января 2021 года и уточнить место жительства.

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Бизнес
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В начале мая Цукерберг сообщал, что сотрудники компании могут продолжать работать из дома до конца 2020 года. Офисы компании начнут открываться уже с 6 июля, однако решение о том, сколько людей сможет возобновить в них работу с этого времени, не принято, уточнял руководитель Facebook.

На прошлой неделе Twitter разрешил работникам перейти на постоянную работу в удаленном режиме. По словам главы компании Джека Дорси, офисы Twitter вряд ли откроются раньше сентября, но те, у кого есть желание и возможность, могут в них не возвращаться. При этом Дорси сообщил, что возврат к прежнему формату офисной работы будет постепенным, в частности будут ограничены деловые поездки сотрудников и корпоративные мероприятия.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Facebook, Марк Цукерберг, удаленная работа
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